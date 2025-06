Trenér Priske chce na Letnou vrátit titul. ‚Miluji tenhle klub,‘ tvrdí o Spartě a představil realizační tým

Že by se hlavní trenér z minulé sezóny Lars Friis vrátil do pozice asistenta, kterou zastával předtím, to podle Briana Priskeho nebylo ve hře. Místo něj si přivedl několik nováčků, například dosavadního kouče juniorky Newcastlu Diarmuida O‘Carrolla.

„Je důležité se obklopit lidmi, kteří zastávají jiné názory než vy, kteří vás můžou inspirovat. A proto je tu se mnou Diarmuid, měli jsme spolu v posledních měsících několik výborných debat. Jsme si jistý, že mě i klubu pomůže v mnoha ohledech,“ vysvětloval staronový kouč Sparty Priske.

Zkušenosti z velkých anglických klubů má i Jack Wilson, který prošel Macnhesterem City, Brentfordem nebo Wolverhamptonem, teď se bude starat o standardní situace Sparty.

Právě standardky můžou být klíčovou zbraní Sparty, aspoň podle Briana Priskeho, který si zpátky na Letnou bere z předchozího angažmá ve Feyenoordu Rotterdam dalšího asistenta Lukase Babalolu.

Spoustu známých tváří může dánský kouč najít mezi hráči pražského klubu, jenže některé jako Veljko Birmančevič nebo Kaan Kairinen se v minulé sezóně ani nepřiblížili skvělé formě z mistrovských let. Odejdou? Nebo je zkusí Brian Priske znovu nastartovat?

„Nebudu mluvit konkrétně o žádných jménech, vždyť mě znáte, vždycky budu chránit kabinu. Ale určitě budu promýšlet všechno, všechny plány, všechny scénáře, které můžou nastat,“ říká muž, který hned v úvodu své první tiskové konference po návratu na Letnou slíbil, že se naučí víc česky.

Znamená to, že teď chce Brian Priske zůstat ve Spartě delší dobu, než dva roky jako minule?

„Myslím, že jsem se ve fotbale naučil jednu věc: nikdy není nic jistého, nikdy nevíte, co se může stát. Ale můžu vám říct, že miluju tenhle klub a užívám si bydlení ve vaší zemi. Mám tu spoustu přátel, takže i proto se chci naučit trochu naučit vaši řeč,“ dodal Priske.

A ještě jeden slib staronový kouč Brian Priske fanouškům fotbalové Sparty dal: udělá maximum, aby vrátil na Letnou trofeje.