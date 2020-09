Sparta i Zbrojovka dostaly zelenou, nedělní program fotbalové ligy se měnit nebude

Fotbalisté Sparty i Brna mohou v neděli odehrát zápas 4. kola první ligy. Povinné předzápasové testy u obou celků odhalily v kádru koronavirus, sobotní kontrolní odběry ale měli všichni zbylí členové týmu negativní. Kluby o tom informovaly na sociální síti twitter. Sparta bude v neděli doma proti Zlínu usilovat o návrat do čela tabulky, Zbrojovka přivítá Olomouc. Praha 15:19 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání Zbrojovka Brno - Ústí nad Labem | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

V brněnském týmu je po předzápasových testech pět nakažených, kteří byli ihned posláni do izolace. Opakované odběry žádný další pozitivní případ neodhalily a nováček nejvyšší soutěže tak může proti Sigmě nastoupit. Zbrojovka doplnila mužstvo několika hráči z rezervy.

Ve Spartě odhalily předzápasové testy koronavirus u jednoho hráče a jednoho člena širšího realizačního týmu. Při sobotních opakovaných odběrech měl podle vyjádření klubu další hráč hraniční pozitivní záchyt a byl umístěn do karantény.

Pražská hygienická stanice i tak povolila Letenským nedělní utkání odehrát. Kvůli dvěma pozitivním testům Sparta v pátek zrušila přípravu prvního týmu a pro veřejnost uzavřela tréninkový areál na Strahově.

Svěřenci trenéra Václava Kotala budou v duelu se Zlínem hájit stoprocentní bilanci, v úvodních třech ligových kolech neztratili ani bod jako jediní. Díky tomu se poprvé po čtyřech letech dostali do čela tabulky, kde je v pátek minimálně do neděle vystřídala Slavia po výhře 5:1 nad Teplicemi. Brno naopak ve třech kolech zatím získalo jen bod a proti Olomouci bude usilovat o první vítězství po návratu do nejvyšší soutěže.

Ve 4. ligovém kole byl odložen dnešní zápas Slovácka s Příbramí, neboť ve středočeském klubu mají devět hráčů a čtyři členy realizačního týmu nakažené koronavirem.

Od nové sezony došlo ke zmírnění pravidel ze strany hygienických stanic. Mužstva už v případě pozitivního nálezu u některého z hráčů nemusejí automaticky do karantény, a pokud mají kontrolní odběry negativní, mohou pokračovat v tréninku a v soutěži. Prvoligové týmy však od této sezony nově musejí před každým kolem absolvovat povinné testy, což se ostatních sportů v Česku netýká.

ℹ Kontrolní testy jsou negativní, s Olomoucí zítra hrajeme! pic.twitter.com/JgrPSVAo3H — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) September 19, 2020