Brno v tabulce odskočilo Jihlavě. Doufám, že začneme hrát více do útoku, věří brněnský fanoušek

Oba čeká náročná zima. Řeč je o fotbalových týmech jihlavské Vysočiny a brněnské Zbrojovky. V 15. ligovém kole ale měli navrch Brňané, kteří zvítězili díky Michalu Škodovi v Jihlavě 2:0. Kromě kolektivního výkonu a trenérských rad kouče Romana Pivarníka možná k výhře Brna přispěl i fanoušek Zbrojovky Ondra. Jihlava 17:48 25. listopadu 2017

„Myslím, že ti mladí už nechodí, tak jsem začal znovu chodit. Abychom s tím všichni zase začali hýbat, aby to zas bylo tak, jak to bylo dřív… Doufám, že budou lepší časy. Posuneme se dál, příští týden nás čeká Zlín, bude to dobré,“ řekl pro Radiožurnál šestatřicetiletý Ondra, který se po dlouhých dvaceti letech vydal na výjezd s dalšími příznivci do Jihlavy.

Proč se Brnu zatím v první lize příliš nedařilo, Ondra tuší a velké naděje vkládá do trenéra Romana Pivarníka. „Myslím, že chyba už byla před rokem a půl, když nastoupil pan Habanec. Ten to celé zabrzdil. Teďka doufám, že pan Pivarník to trochu posune a začneme hrát trochu do útoku,“ rozvyprávěl se ještě před samotným výkopem utkání. „Doufám, že dneska nastoupí Škoda,“ dodal.

Právě brněnský Michal Škoda byl tím, kdo na jihlavském trávníku ukázal, jak se dávají góly. Ve 30. a 43. minutě jako jediný fotbalista za celý zápas rozvlnil síť za gólmanem a díky jeho brankám Zbrojovka v Jihlavě vyhrála 2:0.

Na otázku, jestli tři body z Jihlavy způsobí, že v Brně budou mít klidnější zimní přestávku, Michal Škoda odpovídá vcelku jasně. „My nemůžeme být klidní, protože hrajeme o záchranu a strašně moc potřebujeme vyhrát doma se Zlínem a pak ta zima může být trochu klidnější, než kdybychom ty body neměli. Musíme udělat všechno proto, abychom doma vyhráli,“ konstatuje střelec Zbrojovky.

Brno v záchranářských počtech Jihlavě odskočilo. Aktuálně má v tabulce čtrnáct bodů, zatímco klub z Vysočiny zůstává po polovině soutěže na pouhých deseti. „Samozřejmě spokojeni nejsme. Je to hodně málo a tyhle body nám budou chybět. Na druhou stranu je stále o co hrát, nemůžeme dávat hlavu dolů a musíme se dívat na další utkání,“ připomíná jihlavský trenér Ivan Kopecký skutečnost, že Vysočinu, Zbrojovku i všechny další prvoligové týmy čeká v podzimní části ještě jeden zápas, a to předehrávka jarního kola. Jihlava nastoupí za týden k duelu na Slovácku a Brno doma vyzve Zlín.

HET liga (PLATNÉ K 25. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 14 14 0 0 32:5 42 2. SK Sigma Olomouc 14 8 5 1 22:9 29 3. SK Slavia Praha 14 8 4 2 24:5 28 4. FC Slovan Liberec 15 8 3 4 23:16 27 5. AC Sparta Praha 14 7 4 3 18:11 25 6. Bohemians Praha 1905 15 5 7 3 15:13 22 7. FK Jablonec 14 5 5 4 20:17 20 8. FK Teplice 14 5 4 5 18:17 19 9. FK Dukla Praha 15 5 4 6 18:27 19 10. FK Mladá Boleslav 15 5 2 8 19:26 17 11. FC Fastav Zlín 14 4 4 6 15:21 16 12. FC Zbrojovka Brno 15 4 2 9 11:22 14 13. FC Baník Ostrava 15 2 5 8 20:30 11 14. MFK Karviná 15 3 2 10 15:25 11 15. FC Vysočina Jihlava 15 3 1 11 14:30 10 16. 1.FC Slovácko 14 1 6 7 10:20 9