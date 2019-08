Bayern deklasoval v německé lize Mohuč šesti góly. Darida nezabránil porážce Herthy se Schalke

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili ve 3. kole německé ligy Mohuč 6:1 a mají nadále dvoubodovou ztrátu na vedoucí Lipsko. Zatímco v předchozích dvou zápasech nastřílel všech pět branek bavorského velkoklubu Robert Lewandowski, tentokrát se prosadilo šest různých střelců včetně polského kanonýra. Berlín 17:51 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Bayernu se radují z gólu v ligovém zápase s Mohučí | Foto: MICHAEL DALDER | Zdroj: Reuters

Obhájci titulu nevstoupili do zápasu ideálně, už v 6. minutě si na centr naskočil Jean-Paul Boetius a hlavou poslal Mohuč do vedení. Bayern ale ještě do přestávky otočil skóre, poté co se akrobaticky prosadil Benjamin Pavard a po něm v nastaveném čase z přímého volného kopu David Alaba.

Domácí navýšili vedení v 54. minutě díky hlavičce Ivana Perišiče a na něj o deset minut později navázal Kingsley Coman. Čtvrt hodiny před koncem vypálil Lewandowski a šestým gólem v sezoně oslavil nedávné prodloužení smlouvy. Diváky v Allianz Areně krátce nato potěšil i Alphonso Davies.

Bayern vysokou výhrou navázal na poslední vzájemné utkání obou celků na jaře, kdy rovněž na domácí půdě zvítězil 6:0.

Hertha Berlín sice v úvodním kole sezony remizovala právě s Bayernem, zbylé dva zápasy ale prohrála. Ve třetím kole nestačila 0:3 na Schalke, celek z hlavního města si vstřelil dva vlastní góly. Český reprezentační záložník Vladimír Darida odehrál za poražený tým celé utkání.

Celý zápas strávil na hřišti i Pavel Kadeřábek. Jeho Hoffenheim remizoval bez branek na půdě Leverkusenu a jako první tým ho obral v nové sezoně o body.

Německá fotbalová liga - 3. kolo:

Bayern Mnichov - Mohuč 6:1 (36. Pavard, 45.+1 Alaba, 54. Perišič, 64. Coman, 78. Lewandowski, 81. Davies - 6. Boetius), Freiburg - Kolín nad Rýnem 1:2 (40. vlastní Czichos - 52. Modeste, 90.+2 Skhiri), Leverkusen - Hoffenheim 0:0, Schalke - Hertha Berlín 3:0 (38. vlastní Stark, 48. vlastní Rekik, 86. Kenny), Wolfsburg - Paderborn 1:1 (56. Brekalo - 12. Oliveira-Souza),