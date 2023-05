Sestup Herthy je pro Berlín tragédie, srovnání s Unionem se špatně kouše, říká bývalý obránce Hubník

Fotbalisté Herthy Berlín po deseti letech opouštějí Bundesligu. O pádu tradičního klubu z nejvyšší soutěže rozhodla sobotní remíza 1:1 s Bochumí – Hertha před posledním kolem ztrácí na nesestupové příčky nedostižných šest bodů. „Vidím to hlavně jako manažerskou chybu,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Sport bývalý reprezentační obránce Roman Hubník, který s berlínským klubem zažil sestup v letech 2010 a 2012. Rozhovor Berlín 11:31 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní hráči Herthy Berlín po sestupu | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Hertha Berlín po deseti letech sestupuje z Bundesligy, co na to říkáte?

Upřímně mě to nepřekvapilo, protože jaro měli opravdu hrozné, zápasy jsem sledoval. Opravdu mě to mrzelo, jsem stále v kontaktu s některými hráči a lidmi z města a myslím, že pro Berlín je to velká tragédie.

Poslechněte si rozhovor s Romanem Hubníkem, bývalým hráčem Herthy Berlín

Co pád do nižší soutěže znamená pro takto tradiční klub?

Já jsem si to zažil dvakrát. První sestup byl poté, co jsem přišel ze Sparty, měli jsme po podzimu 5 bodů. Nakonec jsme jich udělali přes 30, ale stejně to znamenalo pád. Druhý rok jsme pak postoupili zpět s rekordním počtem bodů, to byly oslavy, jako bychom získali titul. Pak přišel další pád. Ale teď po deseti letech, kdy se Hertha držela v Bundeslize, to vnímám jako horší než kdy předtím.

Jak jste připomněl, Hertha sestoupila od roku 1998 z Bundesligy už potřetí. Dá se nějak říct, čím to může být? Ambice v takovém klubu musí totiž přece být úplně jiné...

Myslím si, že to bude vedením. Finančně jsou na tom totiž dobře, ale vzhledem k tomu, jak byl poskládán tým, to vidím na manažerskou chybu.

Hertha v sezoně vyhrála jen šestkrát, dává málo gólů a navíc má nejhorší obranu v soutěži. Chyběla podle vás tedy kvalita v kádru?

Myslím si, že kádr mají docela široký. Mají i slušné hráče, ale na jaře jich bylo dost zraněných, což také ovlivnilo výsledky. Ale pro tak obrovský klub z hlavního města je to zkrátka obrovská tragédie.

Máte nějaké informace o tom, jak tento neúspěch vnímají fanoušci? Jsou tamní příznivci nároční?

Fanoušci jsou hodně nároční. Když jsem tam byl já, největší zápasy byly ve druhé lize s Unionem Berlín. Když se teď fanoušci podívají na situaci Unionu, který hraje nahoře o evropské poháry, tak to musí kousat velice těžce.

Za Herthu jste nastupoval i ve 2. Bundeslize. Jaký je rozdíl mezi dvěma nejvyššími soutěžemi?

Rozdíl je obrovský, především v silové stránce. Některé zápasy byly sice jako v první lize, ale s týmy ze středu a spodku tabulky to bylo hodně ubojované. Hrozně náročná soutěž. Kamkoliv jsme přijeli, bylo vyprodáno a byl na nás obrovský tlak, že se musíme vrátit se třemi body. Ačkoliv se Hertha bude teď určitě snažit zase dostat ihned zpět, je to opravdu třetí sestup, tudíž nějaká manažerská chyba tam být musí.

Když se podíváme na spodní polovinu bundesligové tabulky, o záchranu stále bojují celky jako Schalke nebo Stuttgart, ve druhé lize zase drží barážovou příčku Hamburk. To jsou všechno kluby, které v minulosti nastupovaly v evropských pohárech, čím to je, že tyto tradiční celky mají takové starosti?

Jsou to týmy, co rozhodně patří do první ligy. Pro mě je to obrovské překvapení. Bundesliga je zkrátka velice vyrovnaná, stačí málo, prohrajete čtyři zápasy a najednou bojujete o padáka.

Tabulka Bundesligy před posledním kolem

Bundesliga table after matchday 33 pic.twitter.com/ihAafNRFtP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 21, 2023