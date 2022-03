‚Byl jsem s rodinou, tak jsme to oslavili společně.‘ Krejčímu se pozvánkou do reprezentace splnil sen

Zatrénují si v Praze a pak se přesunou do Švédska, kde je čeká semifinále play-off o postup na mistrovství světa. Čeští fotbalisté se pokusí v Solně uspět ve čtvrtek. A na hřišti se možná objeví i některý z nováčků v seniorské reprezentaci. K těm patří také Ladislav Krejčí mladší, který loni touhle dobou zažíval zklamání s národním týmem do 21 let. Praha 12:06 22. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí mladší | Zdroj: Profimedia

Od roku 2009 měl doma Ladislav Krejčí mladší fotku, na které nastupuje na hřiště před zápasem české fotbalové reprezentace.

Tehdy ale byl jen jako dětský doprovod hráčů. A snil, že jednou i on bude v seniorském národním týmu. Teď se dočkal premiérové nominace a je v přípravě na důležité play-off o postup na mistrovství světa.

„Všichni jsou rádi za ty zkušenosti, bohužel pro ročníky 1999 a 1998 to je konec a všechny nás mrzí, že to končí zrovna takhle,“ vyprávěl Ladislav Krejčí mladší prakticky přesně před rokem, když s reprezentační „21“ vypadl z evropského šampionátu.

Byly to pro něj poslední zápasy v této věkové kategorii, a pak už mohl jen doufat, že se objeví i v seniorském národním týmu. A díky výkonům ve Spartě se teď dočkal.

Nominaci dostal před důležitým play-off o postup na světový šampionát. „Moc jsem si to přál, přišlo to ve skvělou chvíli, když jsem byl zrovna doma s rodinou a s přáteli, tak jsem to oslavil s nimi. Moc si toho vážím,“ popisuje fotbalista, jak prožíval chvíle, když se dozvěděl, že se mu splnil dětský sen.

A hned po nominaci dal na sociální sítě snímek z roku 2009, kdy tehdy ještě jako malý hráč ze Zbrojovky Brno dělal doprovod Danielu Pudilovi při předzápasovém nástupu tehdejší reprezentace.

„Tu fotku mám vyvěšenou doma a byl to můj velký sen a doufal jsem, že budu i v té opačné roli.“

A pokud by defenzivní záložník Ladislav Krejčí mladší dostal od trenérů šanci nastoupit už teď ve Švédsku – třeba i v základní sestavě, nebál by se toho.

Kdo nakonec nastoupí ve Švédsku, ale bude jasné až ve čtvrtek před zápasem, který začne v Solně ve tři čtvrtě na devět večer, a který odvysílají Radiožurnál Sport a Radiožurnál v přímém přenosu.