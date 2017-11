'Byl to takový hurá fotbal.' Souboj mezi Bohemians a Libercem připomínal běžecké závody

„Dneska si myslím, že se měli spíš prodávat vstupenky s nápisem atletické závody a ne fotbalové utkání. Kondiční trenéři si přišli na své. Z atletiky by mohly dostat obě mužstva jedničku, z fotbalu tak 3-,“ neskrýval po utkání Bohemains s Libercem zklamání z úrovně hry hostující trenér Jindřich Trpišovský.

Diváci v Ďolíčku gól neviděli a sledovali spíše vytrvalecké závody. Také Josef Jindřišek potvrdil, že hráči hodně naběhali. Domácí kapitán ale na rozdíl od libereckého trenéra fyzickou vybavenost všech aktérů ocenil.

„Celkově hodně běhavé utkání myslím na obou stranách. Bylo to nahoru dolu, pro diváky asi pěkný zápas,“ řekl pro Radiožurnál Jindřišek.

Bohemians se s Libercem rozešli bez gólů. Dukla zostudila děravou mladoboleslavskou obranu výhrou 4:1 Číst článek

Atletickou zdatnost Liberce zmínil po utkání i trenér Bohemians Martin Hašek. Ten také vyzdvihl, že Klokani hráli na hranici svých fyzických možností.

„Je hodně pohyblivý, má hodně rychlých hráčů. Nedostávali jsme se do takových komfortních situací, na které jsme proti slabším soupeřům zvyklý. Neměli jsme tolik času, párkrát nám tam stačili běžecky v situacích, kdy bychom se s jinými soupeři prosadili,“ uvědomuje si Martin Hašek.

„Ten zápas byl vážně těžký, stal nás strašně sil. Co jsme dneska měli potenciál na hřišti i v hráčích, tak jsme vyždímali všechno,“ má jasno Hašek.

Bezbranková remíza nepřekvapila Matěje Pulkraba. Liberecký útočník přiznal, že už před zápasem čekal spíše gólově chudý výsledek.

„Byl to takový hurá fotbal, to jsme věděli, že Bohemka v tomhle hraje podobně jako my. Že je poctivá, že je hodně naběhaná. Bylo tam hodně nakopávaných balónu. Já jsem si teda nemyslel, že to bude nějaká přestřelka. Stačilo by dát ten první gól a další by už asi nepadl.“

Bohemians s Libercem si po remíze 0:0 body rozdělili rovným dílem. Pokud by se ale hodnotila fyzická připravenost, tak by podle kapitána hostů Vladimíra Coufala tři body zůstali v Ďolíčku.

„Většinou v lize každého přeběháme, ale tady se to nestalo. Oni mají podobný styl hry jako my, ale podle mě hrajeme víc kombinačně, zatímco oni to jenom zezadu nakopávají do volných prostorů,“ popisuje rozdíly Coufal.

Gólů chtiví fanoušci ze zápasu Bohemians s Libercem odcházeli domů zklamaní, ale milovníci atletiky si rozhodně přišli na své.

HET liga (PLATNÉ K 25. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 14 14 0 0 32:5 42 2. SK Sigma Olomouc 14 8 5 1 22:9 29 3. SK Slavia Praha 14 8 4 2 24:5 28 4. FC Slovan Liberec 15 8 3 4 23:16 27 5. AC Sparta Praha 14 7 4 3 18:11 25 6. Bohemians Praha 1905 15 5 7 3 15:13 22 7. FK Jablonec 14 5 5 4 20:17 20 8. FK Teplice 14 5 4 5 18:17 19 9. FK Dukla Praha 15 5 4 6 18:27 19 10. FK Mladá Boleslav 15 5 2 8 19:26 17 11. FC Fastav Zlín 14 4 4 6 15:21 16 12. FC Zbrojovka Brno 15 4 2 9 11:22 14 13. MFK Karviná 14 3 2 9 14:23 11 14. FC Vysočina Jihlava 15 3 1 11 14:30 10 15. 1.FC Slovácko 14 1 6 7 10:20 9 16. FC Baník Ostrava 14 1 5 8 18:29 8