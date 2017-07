'Byla to panika. Nevěděli jsme, co hrát.' Mizerný začátek vzdálil Spartě Evropskou ligu

Premiéra v letošním ročníku Evropské ligy se fotbalistům Sparty vůbec nepovedla. Pražský tým s novým trenérem Stramaccionim a mnoha posilami prohrál úvodním utkání třetího předkola v Bělehradě s Crvenou Zvezdou 0:2. Bělehrad 7:20 28. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Mareček nastoupil v Bělehradě s kapitánskou páskou, zápas 3. předkola EL se ale Spartě nepovedl | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Byla to panika. Prvních patnáct dvacet minut jsme byli v panice. Zatlačili na nás a my nevěděli, co hrát. Až potom jsme se nebáli vzít balon a zkusit se dostat do centrů přes strany. Náznaky šancí byly, ale to je málo. Do odvety máme co zlepšovat, musíme se poučit,“ hodnotil utkání v rozhovoru s novináři kapitán hostů Lukáš Mareček.

Fotbalistům Sparty vůbec nevyšel začátek utkání. Domácí Crvená Zvezda hýřila aktivitou a Pražané nevěděli, kam dřív skočit.

„Na začátku jsme zůstali jako opaření a nemohli jsme se z toho tlaku vymanit. Při standardní situaci jsme jednoduše zaspali. Někdo se měl postavit před míč,“ vrací se k prvnímu gólu stoper Lukáš Štetina.

V utkání proti Crvené Zvezdě nastoupilo šest z deseti letních posil a Pražanům v Bělehradě vůbec nevycházela souhra. Například Rakušan Marc Janko zůstával na hrotu v podstatě nevyužitý.

Srdjan Plavšič se zase zranil a v 77. minutě ho střídala jedna z největších hvězd - Izraelec Tal Ben Chaim. S jeho příchodem se hra Sparty trochu zvedla, ale nepřesnosti zůstávaly.

"Budeme bojovat"

„V přechodové fázi jsme hodně ztráceli. Ve střední zóně bychom měli zapracovat, abychom dostali víc míčů na Marca do šestnáctky, protože toho bylo málo,“ vysvětloval Štetina další problém Sparty.

Moc času na zlepšení ale Pražané nemají. Už tuto neděli je totiž čeká zápas v domácí fotbalové lize proti Bohemians. A příští čtvrtek na domácím hřišti nastoupí k odvetě proti bělehradské Crvené Zvezdě. Postup je ale v tuto chvíli velmi daleko.

„Musíme si ten zápas vyhodnotit a připravit se na první zápas s Bohemkou, ten musíme zvládnout. Šance jsou vždycky, nikdy to nebudeme balit, budeme bojovat. Dneska jsme si nezasloužili vyhrát, o to víc musíme zabojovat doma,“ burcuje Lukáš Mareček.

