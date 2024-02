Byla to válka se špatným koncem pro nás, povzdechl si střelec slávistického gólu Chytil po remíze ve Zlíně

Zápas ve Zlíně skončil pro fotbalisty Slavie komplikací v boji o titul. Druhý tým tabulky totiž na hřišti předposledního celku neudržel vedení a remizoval 1:1. Na vedoucí Spartu tak Slavia ztrácí čtyři body, oba pražské velkokluby přitom teď mají odehraný stejný počet utkání.

„V české lize, kord venku, žádný zápas není jednoduchý, to ukázal i tenhle zápas. Podobný nás čeká v Karviné a my se s tím prostě musíme vyrovnávat a nedostávat tyhle góly,“ řekl trenér fotbalové Slavie Praha Jindřich Trpišovský po nečekané remíze 1:1 na hřišti předposlední Zlín, který předtím sešívaní v lize porazili devětkrát v řadě.

I tentokrát slávisté vedli, v 67. minutě ale domácí po standardní situaci vyrovnali. A právě to trenérovi nejvíc vadilo.

„Takovéhle zápasy venku, které se hrají v únoru nebo březnu, se musí vyhrávat tak, že nedostaneme gól. My jsme z té standardky dostali gól, byla to hloupost, že jsme to nedokázali odvrátit. Zlín kromě toho ve druhé půli vlastně nic neměl. V tu chvíli bylo na nás, abychom přidali druhý gól. Místo toho jsme dostali gól ze standardky a nedokázali jsme reagovat,“ dodává zklamaný Trpišovský.

„Fotbal to nebyl dobrý, příčinu neúspěchu vidím v obdržené brance. Není možné, aby nám v druhé půli přilétl první míč do vápna a my z něj hned dostali gól. Chyběla adekvátní reakce, na kterou jsme měli dostatek času,“ mrzí po #fczsla Jindřicha Trpišovského.



Více na webu — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 14, 2024

Slavia tak nevstoupila do jarní části sezony přesvědčivě. V úvodním duelu doma porazila Jablonec až díky gólu v závěru nastavení, teď tedy ztratila body ve Zlíně. Podle útočníka Mojmíra Chytila nebyl problém v tom, že by Slavia duel na hřišti jasného outsidera podcenila.

„To si určitě nemyslím, že bychom to podcenili. Viděli jsme, jaký tenhle zápas byl. Bohužel jsme to nezvládli, byla to válka, bohužel se špatným koncem pro nás,“ povzdechl si Chytil.

„Komplikace, zklamání. Při gólové hlavičce jsem kromě míče trefil hlavou i protihráče. Takové rány se zahojí, ztráta bodů už ale bolí daleko víc. Do Karviné musíme s čistou hlavou, silní jsme na to dost,“ věří autor úvodní branky #fczsla Mojmír Chytil.



Rozhovor na webu — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 14, 2024



Domácí „ševci“ se naopak po remíze radovali takřka jako po výhře, jak glosoval záložník Vukadin Vukadinovič. „Od pondělka slyším od lidí ve městě jenom to, kolik nám nasypou. Takže jsem rád, že jsme se s tím vypořádali celkem dobře,“ řekl Vukadinovič.

Jak už zaznělo, i další duel čeká Slavii na hřišti týmu bojujícího o záchranu. V neděli nastoupí v Karviné.

V neděli DERBY! Pokračujeme….

Dobrou noc, ševci pic.twitter.com/DBoqinXKfX — FC Zlín (@footballzlin) February 14, 2024