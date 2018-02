Bylo to takové zvláštní, říká Škoda, kterému video jako prvnímu v české lize upřelo gól

Nejdřív na stadionu v Edenu vypukla gólová radost slávistických fotbalistů a jejich fanoušků. Ale tři a půl minuty nato se ozval nespokojený pískot. To když rozhodčí Zbyněk Proske gól neuznal.

„Já jsem vždycky říkal, že jsem zastáncem této technologie. A byl jsem za to odměněn, že rozhodčí gól neuznali. Tentokrát to pro nás bylo plus, příště to může být mínus. Ale to se nedá nic dělat - já chci, aby se hrálo podle pravidel," poznamenal trenér Bohemians Martin Hašek.

Ve vršovickém derby rozhodovalo video, Karviná nastřílela Zlínu čtyři góly Číst článek

Odvolaný slávistický gól vstřelil Milan Škoda. Ale následně hlavní sudí zdržel rozehrávku, přes vysílačku komunikoval s video-asistentem a nakonec si šel situaci překontrolovat k monitoru sám - a zjistil, že vstřelené brance předcházel ofsajd.

„Já jsem v první chvíli myslel, že zkoumají, jestli jsem nebyl v ofsajdu při té první hlavičce. Pak, když jsem to viděl, že měl být Tomáš Souček v ofsajdu, tak to bylo takové divné. Byli na stejné úrovni - ani nebylo poznat, jestli byl Souček opravdu za ním. Bylo to takové zvláštní,“ popisoval Milan Škoda, kterému jako prvnímu v české lize video sebralo gól.

Přímí aktéři historické chvíle si většinou pochvalovali, že nová technologie přispěla k fair play. Jen byli zpočátku zmatení, co se vlastně děje.​

„Nevěděli jsme, co se děje a proč čekáme. Divili jsme se, co se děje. Půlka lidí ani nevěděla, že tady to video je,“ řekl slávistický záložník Josef Hušbauer.

Právě Hušbauer v nastaveném čase první půle vstřelil gól, který už platil. Slavia tak díky němu porazila Bohemians 1:0 a posunula se na druhé místo v tabulce.