‚Byť je to stadion soupeře, na Letné se mi hraje dobře.‘ Slavie zkusí v derby dohnat ztrátu v boji o titul

O ligovém titulu sice definitivně nerozhodne, ale bude hrát velmi důležitou roli. Derby pražských S totiž může fotbalisty Sparty výrazně přiblížit obhajobě. Pro Slavii, která ve skupině o titul ztrácí na rivala čtyři body, je to naopak možná poslední šance, jak zdramatizovat závěr nadstavby. Možná v klíčovém utkání celé sezóny bude mít výhodu domácího prostředí na Letné Sparta. Praha 12:45 11. května 2024

Víc než rok už mají fotbalisté Sparty vyprodané své domácí zápasy. A v tomto ligovém ročníku i díky tomu ještě na Letné neprohráli. Proto nejen trenér Sparty Brian Priske věří, že to může být v duelu se Slávií faktor: „Je to bezpochyby důležité. Hrát doma je velká výhoda.“

„Hraje nám to do karet. Budeme mít výhodu domácího prostředí a musíme využít toho, že bude plný stadion našich fanoušků," říká před derby pražských S záložník Sparty Veljko Birmančevič

Ligový zápas na Letné Sparta neprohrála od posledního kola nadstavby minulé sezóny. Tehdy už s jistotou titulu podlehla Plzni 0:1. O necelý měsíc dříve také dokázala na Letné uspět ve finále domácího poháru Slavia. Rozhodující gól tehdy při výhře 2:0 dal záložník David Douděra.

„Byť je to stadion soupeře, na Letné se mi hraje dobře. Musím říct, že to má něco do sebe. Asi to o mně všichni vědí – potřebuji kontakt s lidmi, v podstatě je mi jedno, jestli je pozitivní nebo negativní. Když ho mám, tak se cítím svůj a cítím se dobře. Už jsem si na Letnou zvyknul a tím, že jsme tam hráli Mol cup v podstatě v domácím prostředí, to jenom usvědčuje, že se nemáme čeho bát,“ popsal Douděra.

‚Zbytečné góly‘

V tomto ročníku Sparta doma nebodovala naplno jen dvakrát. Jednou to ale bylo při jarní bezbrankové remíze právě se Slávií. V minulém ligovém ročníku městský rival na Letné dvakrát ztratil body až v nastaveném čase, nejprve z toho byla jarní remíza 3:3 a v nadstavbě následně prohra 2:3.

„Víme, jaké jsme tam loni odehráli zápasy. I jsme tam dali dost gólů, bohužel jsme dostali některé zbytečné góly, ať už to bylo ze standardních situací nebo jednou vlastní. Z toho si musíme vzít ponaučení,“ uvědomuje si trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský.

Stejně jako vloni i letos může hrát derby v nadstavbě klíčovou roli v boji o titul. Před rokem Sparta odskočila Slavii na rozhodující rozdíl pěti bodů. Letos by v případě úspěchu mohli jít obhájci titulu tři kola před koncem dokonce do sedmibodového trháku.

„Hraje nám to do karet. Jdeme do utkání s určitou sebedůvěrou. Zároveň budeme mít výhodu domácího prostředí a musíme využít toho, že bude plný stadion našich fanoušků. Chceme vyhrát, protože nás to může výrazně přiblížit titulu,“ tvrdí záložník Sparty Veljko Birmančevič, který je se čtrnácti góly a jedenácti asistencemi nejproduktivnějším fotbalistou ligy.

Jestli se Birmančevič poprvé v kariéře prosadí proti Slávii, zjistíte z přímého přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport, který začne stejně jako derby pražských S v 17.30.

