Bývalý reprezentant Ondrášek vzpomíná na úspěšné angažmá v Tromsö. ‚Norská liga se zvedá, má kvalitu.‘

Fotbalovou reprezentaci v pátek čeká přípravný zápas v Norsku. Na stadionu v Oslu se Češi naposledy představili v kvalifikaci mistrovství světa před sedmi lety, kdy k remíze 1:1 přispěl i Bořek Dočkal. Někdejší reprezentační kapitán dřív v Norsku hrál, stejně jako Zdeněk Ondrášek. Tromsö/Trondheim (Norsko) 14:00 21. března 2024

Čeští fotbalisté se chystají na úvodní zápas v tomto roce. V pátek v 18 hodin nastoupí v Oslu k přípravnému utkání s Norskem. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Z norské ligy v poslední době přivedly několik posil Sparta se Slavií a v minulosti si ji zahrála i řada Čechů. Mezi nimi i někdejší reprezentační kapitán Bořek Dočkal.

Dočkal odešel do Skandinávie v létě 2011 z Liberce. V Rosenborgu Trondheim se brzy prosadil do sestavy, v klubu strávil celkem dvě a půl sezony a poté přestoupil do Sparty. Odchovanec Slavie nastoupil v norské lize do 55 utkání, dal čtrnáct gólů a na šestnáct dalších přihrál.

„Pro mě to byl dobrý krok, fotbalově i životně. Musím říct, že Norsko mě hodně ovlivnilo. Je to země, kde lidi mají z mého pohledu skvěle nastavené životní hodnoty a to, jak přemýšlejí, jak se k sobě chovají a jak funguje ten stát celkově, je mi hrozně sympatické,“ přiznal předloni v pořadu Na Place na Radiožurnálu Sport Dočkal, který o angažmá na Severu Evropy mluví jako o srdeční záležitosti.

Angličtina v Norsku

V jeho úvodu zpočátku bojoval s norštinou, a i když se později výrazně zlepšil, dával i dál přednost angličtině.

„Pro mě to bylo jednodušší. Proč bych měl něco říkat dvě minuty norsky a nějak to za sebe dolovat, když to za deset sekund řeknu anglicky. Ale Norsko mi v angličtině hrozně pomohlo. Když jsem tam šel, mluvil jsem takovou tou školní angličtinou. Jedna z věcí, co se mi na Norsku hrozně líbí, je, že tam potkáte uklízečku někde na záchodech a ona vám anglicky popíše, kudy a kam máte jít a jak za sebou máte zavřít,“ ocenil jazykovou vybavenost Norů.

‚Kobra‘ na severu

Úspěšnou část kariéry prožil v Norsku taky další někdejší reprezentant Zdeněk Ondrášek. Útočník Českých Budějovic odehrál celkem čtyři a půl sezony v Tromsö. V severské soutěži nasázel 56 branek, a v roce 2012 byl dokonce jejím nejlepším střelcem.

„Já jsem ani nevěděl, kde Tromsö je, když jsem se to dověděl. Možná to není liga, která se u nás sleduje, ono to je i těžké se na ty zápasy koukat, mají to takové uzavřené, ale kdo sleduje fotbal, ví, že ta liga se zvedá. Má kvalitu,“ uznal Ondrášek.

Hvězdy Ö degaard a Haaland

Co se popularity týče, z pochopitelných důvodů dominují v Norsku hlavně zimní sporty. Oblíbenost fotbalu ale v zemi neustále roste, a to i díky reprezentaci, kterou táhnou hvězdy z Premier League Martin Ödegaard a Erling Haaland.

„Milujou fotbal. Samozřejmě ty zimní sporty dominují, protože na to mají podmínky. Všichni v Norsku jezdí na lyžích. Ale fotbal je taky oblíbený, myslím si, že i návštěvnost se zvedla. Na ten malý stadionek, který je víceméně jako u nás v Budějovicích, chodilo skoro pořád plno. Takže si myslím, že to jde všechno nahoru,“ přidal vzpomínky na Tromsö Ondrášek.