Obavy o fotbal na ‚Čafce‘ přiměly bývalé hráče založit nový spolek. Chtějí zastavit ‚pomalé umírání klubu‘

Spolek ČAFC 1899 se aktivně snaží o napravení reputace a kontakt s představiteli jednoho z nejstarších fotbalových klubů v české sportovní historii, ČAFC Praha. Vedení klubu chce s nově vzniklým spolkem spolupracovat, v cestě ale stojí několik překážek. O cílech spolku, jeho vzniku nebo problémech v komunikaci v rozhovoru pro iROZHLAS.cz mluvil Tomáš Kaliba, předseda spolku ČAFC 1899. Praha 13:15 23. června 2025

Můžete ve zkratce představit váš spolek?

ČAFC 1899 je spolek pro všechny, kterým záleží na přežití a dobré kondici ČAFC Praha, historického klubu, který patří se Slavií a Spartou k zakladatelům organizovaného fotbalu. Hned za první dny fungování jsme získali desítky nových členů z řad generací čafáků za posledních 60 let i širší veřejnosti.

Prodej v roce 2003 Tím je myšlen prodej klubových pozemků společnosti Pupp Tenis Resort (nyní Sport Resort Záběhlice). Kvůli finanční situaci klubu bylo vedení nuceno v roce 2003 prodat i zbytek pozemků za výrazně nižší cenu - místo 53 milionů odhadované ceny byl dohodnut prodej za 25 milionů korun ve splátkách po 20 letech.

Jak je tedy důvod vzniku vašeho spolku?

Ve zkratce - klub se ocitl v pozici žebráka ve svém vlastním bývalém areálu, což ale neodpovídá realitě a my to chceme změnit. K prodeji pozemků současnému majiteli došlo v roce 2003 hluboko pod odhadní cenou (o 28 milionů). V roce 2013 navíc za pomoci tehdejšího vedení ovládl majitel areálu i klub ČAFC Praha samotný skrze kolektivní členství.

Proto teď majitel areálu reprezentuje i klub samotný a kontroluje veškeré dotace a příspěvky. Členská schůze prodej podmínila tím, že nový majitel mj. zaručí, že fotbalová činnost v areálu zůstane a že modernizuje zázemí. To se za více než dvacet let nestalo.

Zázemí je v katastrofálním stavu a klub na tom v účtech za energie tratil každoročně nemalé částky z důvodu nevyhovujícího stavu budovy. Fotbalisté kvůli tomu v poslední době zažívali např. situace, že se nekropilo hřiště, v zimě se nevyhřívala sušárna dresů nebo šatny.

Hlavními cíli jsou tedy transparentní hospodaření klubu a investice do rozvoje areálu podle historických závazků. Dále otevřená komunikace majitele areálu s fotbalisty, trenéry a fanoušky klubu.

Veškeré cíle a zásady nově vzniknutého spolku můžete najít na jejich webových stránkách.

Jak jsme až zpětně z otevřených zdrojů zjistili, v roce 2021 navíc došlo k pokusu změnit podstatnou část areálu včetně budovy zázemí fotbalového klubu na stavební parcely. Toto pomalé umírání slavného klubu spolu s neochotou vedení (tj. zástupců majitele areálu) nás vedlo k důvodným obavám o osud fotbalu na „Čafce“ a k založení spolku přátel.

Dokážete popsat, jak probíhalo složení „vedení“ spolku a jak nyní funguje jeho hierarchie?

Všechno vzniklo zděšením mnoha bývalých hráčů ze stavu areálu během dvou vzpomínkových akcí v loňském roce. Účastnili se jich právě i slavní odchovanci Milan Škoda a Roman Bednář, kteří se proto k ČAFC 1899 přidali.

Nakonec jsme se shodli, že pokud má mít naše dobrovolnická práce pro blaho klubu smysl, je potřeba jít ke kořenům problémů. Pokusili jsme se proto sejít s majitelem areálu či jeho zástupci ve vedení klubu samotného nebo jsme podepsali petici s 200 podpisy.

V posledním roce a půl jsem se sešel a bavil se o situaci s mnoha lidmi, kterým na Čafce záleží a rozhodli jsme se založit spolek přátel. Předsedou jsem se stal já - po návrhu ostatních spoluzakladatelů jakožto ještě nedávno ještě hráč a kapitán A-týmu.

Moje rodina začala v klubu působit už v roce 1942 a o situaci se jako jeden z mála v klubu zajímám mnoho let a znám tak historické pozadí velmi dobře. Místopředsedou jsme zvolili Jakuba Šindeláře, který hrál v Čafce také od malička až do dospělosti a navíc má coby lokální rezident silný vztah k Záběhlicím.

Po vedení klubu žádáte především transparentnost. V čem vidíte největší problém?

Tím největším je, že majitel areálu (a tím pádem i jím ovládnutý klub samotný) fotbalistům může kdykoli tvrdit, že jsou v mínusu, přestože to nebude pravda. Léta nedochází ke schvalování účetní závěrky členskou schůzí, a ty se ani pravidelně ročně nekonají, což je obojí povinnost dle stanov spolku. A zároveň nedochází ani ke zveřejňování účetních závěrek, což je povinnost ze zákona.

Daří se zástupcům klubu pravidelně kontaktovat (a kontakt udržovat) s členy vedení klubu a se zástupci firmy Sport Resort Záběhlice?

Velmi zřídka. Lidé, kteří se v klubu starají o fotbal, jsou dlouhodobě v roli prosebníků. Nejsme v kontaktu pravidelně a podle stanov. Ty říkají, že ideálně každé dva týdny by se měla konat schůze výboru klubu. To se dlouhodobě neděje. Na webových stránkách klubu na většinu členů výboru ani nenajdete žádný kontakt. Členská schůze už se nekonala skoro čtyři roky.

Prezidenta ani další dva členy výboru za kolektivního člena (majitele areálu) lidé z oddílu ani neznají, jelikož se na trénincích a utkání téměř nepohybují. Zástupci ve vedení klubu samotného, včetně prezidenta, nepřišli ani na oslavy 125 let klubu, který vedou.

Takže klub nebo zástupci areálu nezahájili aktivnější spolupráci s vaším spolkem?

Na červnovou historickou rekonstrukci zápasu proti DFC Prag na stadionu FK Union Strašnice se přišli podívat někteří hráči a trenéři. Jinak zatím žádná schůzka neproběhla. Budeme se o ni určitě pokoušet. Doufáme, že se o tyto záležitosti budou více zajímat i samotní trenéři, hráči i rodiče dětí, v jejichž prospěch usilujeme.

Který ze zástupců spolku má být součástí členské chůze (která se nekonala už od roku 2021) – má tedy nárok na informace o hospodaření?

Jen doplním, že tu poslední schůzi jsme museli iniciovat my, jinak by se možná ani nekonala. Na základní informace o hospodaření má nárok úplně kdokoli – účetní závěrky má totiž klub povinnost zveřejňovat ze zákona, to se ale neděje. Jinak jsme byli členy spolku ČAFC Praha historicky všichni z výboru ČAFC 1899 a nikdy jsme o členství nepřišli.

Prozradíte plán spolku na další měsíce, co se týče kontaktu s vedením klubu a řešení technických/sportovních/ekonomických problémů Čafky?

Jsme rádi, že vedení klubu po vzniku našeho spolku začalo aspoň trochu veřejně komunikovat. To považujeme za první úspěch ČAFC 1899, i když ty reakce byly od zástupců sportovního úseku klubu. Například jsme nikde neřešili sportovní výsledky a koncepci, to je věcí klubu.

A chceme znovu zdůraznit, že stojíme za obětavci, kteří v tak nejistých podmínkách udržují fotbal u jedné z nejlepších mládeží v Praze. Pan David Kopec, jež je členem výboru a zároveň sekretářem klubu se ve svých vyjádřeních ohrazoval proti krizi, o které jsme však my nikde nemluvili.

Také nás nařknul ze lží, ale nikde neuvedl, o jaké lži se má jednat. Zároveň byl jedním z mála, kdo na oslavách 125 let klubu nepodepsal petici za nové zázemí a nyní dotazy na transparentnost ignoruje.

Vedení klubu po vzniku ČAFC 1899 již informovalo o tom, že do příštího jara vznikne nové zázemí. Takových slibů už jsme slyšeli opravdu hodně, ale pokud se to stane, bude to skvělé. Nejde ovšem o žádnou investici, jde o splátku hodně starého závazku. Rádi se necháme příjemně překvapit.

Jsme ochotní se na rozvoji, propagaci či udržování historického odkazu klubu aktivně podílet. Mimo jiné dlouhodobě pečujeme i o spoustu klubových archiválií. Budeme situaci sledovat, získali jsme podporu veřejnosti a kdykoli jsme ochotní se sejít i se zástupci majitele areálu.