Čas na oslavu není. Musíme se připravit na zápas proti Dánsku, říká Svitková po skalpu Španělek

Na přímý postup na mistrovství Evropy jim to nakonec stačit nebude, i tak se české fotbalistky v předposledním utkání kvalifikace postaraly o senzaci. V Chomutově totiž po obratu porazily úřadující mistryně světa ze Španělska 2:1.

Skoro dva tisíce fanoušků slavily s českými fotbalistkami po senzačním vítězství 2:1 nad favorizovanými Španělkami. Reprezentantky prohrávaly po gólu poslední vítězky Zlatého míče pro nejlepší hráčku planety Bonmatíové. Vyrovnání krátce před přestávkou zařídila národnímu týmu Kateřina Svitková.

„Cítím se neskutečně. Trenér nechtěl, abychom se po utkání cítily tak, že můžeme odehrát další zápas. Já se ale cítím, že bych ho mohla odehrát znova, protože mi to dodalo ohromně síly a odvahy. Je to neskutečné,“ řekla Svitková.

Opora českého týmu srovnala gólem na 1:1, když se najednou ocitla sama v pokutovém území.

„Začínala jsem jako hrotový útočník, takže mi to nedělá problémy se přizpůsobit, i když na té pozici nehraji. Jakmile šel míč k Míše, tak mi bylo jasné, že bude střílet. Buď to poletí někam do pryč, nebo se to může takto odrazit. Neváhala jsem, běžela a odrazilo se to ke mně,“ popisovala Svitková situaci, kdy po střele Michaely Khýrové dorazila míč do španělské sítě.

Právě tento moment byl podle trenéra českých fotbalistek Karla Rady klíčový. „Byla to pro nás vzpruha. Holky najednou cítily velkou šanci. Bojovností v druhém poločase prokázaly, že si chtěly urvat tři body. Vítězství nad Španělskem pro nás má obrovskou hodnotu,“ přiznal kouč českých fotbalistek.

Po změně stran rozhodla o překvapivé české výhře z penalty Eva Bartoňová. Češkám pak pomohla Kateřina Svitková ještě jednou, když od obránkyně Paredesové dostala kopačkou do hlavy a Španělka musela předčasně do kabin.

„Když mi holky řekly, že za to dostala červenou kartu, tak už to ani nebolelo. Nemůžeme úplně slavit, protože nás čeká důležité utkání v Dánsku. Musíme to zvládnout, abychom hrály třeba s lehčím soupeřem o postup na Euro,“ uvědomovala si Svitková.

Aby Češky skončily třetí před Belgičankami a měly přijatelnější soupeřky pro baráž, potřebují na závěr kvalifikace v úterý v Dánsku získat víc bodů než Belgičanky ve Španělsku. S Belgií mají totiž horší vzájemnou bilanci.