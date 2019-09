Kostelec nad Orlicí chtěl protestovat proti Berbrovi. Předem domluvenou akci ale Častolovice odmítly

Fotbalisté Častolovic a týmu Kostelce nad Orlicí B se podle předběžné dohody obou klubů měli připojit k protestu proti poměrům, panujícím v českém fotbalu. Vzájemný zápas se ale nakonec odehrál normálně, Častolovice se do protestu proti personálnímu obsazení na všech úrovních Fotbalové asociace ČR – hlavně proti jejímu místopředsedovi Romanu Berbrovi – zapojit nakonec odmítly. Častolovice 10:14 23. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úvodní "bago" ze zápasu Opočna s Přepychy v půlce září | Zdroj: Repro YouTube

Před dalším fotbalovým víkendem se i na Královéhradecku napříč oddíly všech výkonnostních kategorií mluvilo o tom, jestli se někdo přidá k týmům Spartaku Opočno a SK Přepychy. Ty netradičním začátkem vzájemného zápasu protestovaly proti personálnímu obsazení na všech úrovních české fotbalové asociace, hlavně proti místopředsedovi Romanu Berbrovi.

Do protestu proti vedení české fotbalové asociace se chtěl zapojit B tým Kostelce nad Orlicí, pochopení u soupeře z Častolovic ale nenašel. Natáčel Tomáš Lörincz

Týmy se po úvodním hvizdu potkali na středu hřiště, hrály bago a věřily, že se k nim přidají i další. Zapojit se chtěl třeba B tým Kostelce nad Orlicí na Královéhradecku, pochopení ale u soupeře z Častolovic nenašel.

Proč byli domácí proti, sami vysvětlit odmítli. A tak bude muset trenér kosteleckého „béčka“ Milan Bořek hledat další tým, který jeho výzvu k zapojení vyslyší.

„Poptám se příštích soupeřů. Pokud k tomu budou přístupní, tak bychom tuto akci s kluky znovu podpořili,“ potvrdil pro Radiožurnál.

‚Nepomůže to‘

Hráči Kostelce by se k protestu přidali, ale podle záložníka Antonína Řeháka by to stejně nejspíš nemělo smysl: „V jednom směru se s tím dá souhlasit, protože víme, co se ve fotbale děje. Všichni ale víme, že to nepomůže.“

Jak Antonín Řehák dodal, chápe ty, kteří se odmítnou zapojit. Fotbal se podle jeho slov na téhle úrovni hraje pro radost a s čistou hlavou.

„Ti nahoře se tomu možná tak budou smát. Ubližujeme si akorát sami sobě, protože fotbal děláme pro radost,“ říká Řehák.

Možná se trochu ulevilo rozhodčímu, i když sudí Lukáš Gernát je po patnácti letech pískání už docela zkušený a se situací by si nejspíš poradil. I proto, že měl i přesné instrukce od okresního svazu v Rychnově, co dělat, pokud by k protestu došlo. Oba týmy by nejprve upozornil.

„V případě, že by se to opakovalo i podruhé, tak bych si potom pozval kapitány a trenéry a podruhé bych jim zopakoval, že je to nesportovní a nesoutěživé. Kdyby se to stalo nedej bože potřetí, tak se zápas ukončí,“ popisuje sudí.

Pak by přišla na řadu sportovně-technická komise, která by rozhodla o trestu pro oba soupeře. Svaz postoj protestujících respektuje, kluby by ale podle něj měly svou nespokojenost se stávající situací vyjádřit ve svazových volbách.