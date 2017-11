Času je málo, ale baví mě to, říká Nedvěd. Možná si zahraje za Skalnou, kde s fotbalem začínal

Fotbalu má Pavel Nedvěd plnou hlavu a pracuje každý den. Jako viceprezidentovi Juventusu Turín mu ani nic jiného nezbývá. Je ale dost dobře možné, že si za pár měsíců odskočí na víkend do Skalné u Chebu. Právě tam prožil mládí, a od této sezóny je také hráčem místního klubu. Turín 14:45 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Nedvěd | Foto: Fotobanka Profimedia

„Člověk se vrátí domů, kde vlastně začínal. Teď jsem tam zase zaregistrovaný. Mohu si zahrát s mladým a vlastně i s mým kámošem, se kterým jsem hrával už jako mladý kluk, a s jeho synem, takže si myslím, že by to byla taková hezká tečka,“ popisuje pro Radiožurnál Pavel Nedvěd důvody, kvůli kterým by si rád ještě zahrál soutěžní zápas.

Práce v Juventusu má ale hodně, a tak k tomu teď na podzim ještě nedošlo. „Chystáme se na to. Doufám, že nám to vyjde na jaře, že to časově nějak sladíme, abychom aspoň jeden zápas odehráli,“ věří držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče Evropy za rok 2003.

A na tenhle zápas asi dorazí zcela určitě víc než pár desítek obvyklých diváků. Z Juventusu byl a jako funkcionář stále je Pavel Nedvěd zvyklý na úplně jiné návštěvy, popularita bývalého záložníka turínského klubu je v Itálii stále velká. „Já jsem myslel, že když člověk skončí, takže toho bude daleko míň. Ale samozřejmě tím, že jsem zůstal v tom fotbale, tak je toho času málo. Problém je někam vyjít nebo jít mezi fanoušky. Fanoušků ale máme dost a musíme se o ně starat,“ řekl bývalý reprezentant.

Kariéru ukončil Pavel Nedvěd v roce 2009 a prakticky bez větší pauzy se hned zapojil do vedení Juventusu. V něm je stále, poslední dva roky působí jako viceprezident. „Tu politiku u nás dělá spíš prezident a generální ředitel. Já se soustředím spíš na to, aby fungovala ta sportovní část klubu, aby to fungovalo v kabině a v mládeži. Práce je dost, ale jsou to opravdu konkrétní věci kolem toho fotbalu.“ Bývalý skvělý záložník se tak stále věnuje hlavně tomu, co zažil během dlouhých let na hřišti a v prostředí špičkového fotbalu.

Zároveň se snaží, aby Juventus po sportovní stránce fungoval stále perfektně. „No, tak ze začátku to bylo náročné. Když člověk skončí, tak musí prvně poznat, co to všechno obnáší. Trochu jsem se v tom hledal, ale teď si myslím, že jsem do toho zapadl. Člověk už ví, co je potřeba a co a jak má dělat. Myslím, že mě to docela baví, no,“ přiznal.

Juventus Turín tak i díky funkcionáři Pavlu Nedvědovi suverénně vládne v posledních letech italské Serii A a snaží se prorazit i v Lize mistrů, kde loni skončil ve finále. Stále tak čeká na další triumf - ten poslední je z roku 1996.