Čech před duelem s Chorvatskem: Spoléhají na Modriće, má vynikající fotbalové myšlení

Čeští fotbalisté se během nedělního dne přesouvali do Osijeku, kde je v pondělí večer proti domácím Chorvatům čeká jeden z klíčových zápasů kvalifikace mistrovství světa. Národní tým proti favoritovi bude hájit zatím stoprocentní bilanci ve skupině. V sestavě balkánského soupeře by neměl chybět hvězdný záložník Luka Modrić, který po sezoně po 13 letech opustí Real Madrid. Praha 19:48 8. června 2025

Rodák ze Zadaru se s fanoušky Realu Madrid emotivně loučil na zaplněném Santiago Bernabéu v závěrečném duelu uplynulé sezony španělské ligy proti San Sebastianu. Za madridský celek ale ještě může nastoupit na blížícím se mistrovství světa klubů.

Za 13 let ve Španělsku se stal Modrić absolutní klubovou legendou, s Realem získal celkem 28 trofejí, nejvíc ze všech hráčů v historii.

„Je to obrovská persona a velká legenda. Hrát tolik let za Real Madrid, to si zaslouží ohromnou poklonu. Je to fantastický kluk i hráč,“ řekl Radiožurnálu Sport držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2003 Pavel Nedvěd.

Stejné ocenění si díky svým výkonům o 15 let později vysloužil i Luka Modrić. Chorvatský záložník tehdy anketu ovládl coby první hráč ze země bývalé Jugoslávie a po 10 letech přerušil kralování dvojice Lionel Messi – Cristiano Ronaldo.

„Má vynikající fotbalové myšlení a jeho dlouhověkost také není náhodná. Člověk k tomu musí mít vztah, motivaci a kvalitu, kterou si pořád udržuje. Pořád má co nabídnout a Chorvatsko na něj bude pořád spoléhat i díky jeho kreativitě a zkušenostem,“ myslí si někdejší gólman fotbalové reprezentace a vítěz Ligy mistrů Petr Čech.

Modrićovi bude v září už 40, stále ale patří k tahounům chorvatského výběru, který v roli kapitána na posledních dvou světových šampionátech dotáhl ke druhému a třetímu místu. Za národní tým si dosud připsal 187 startů, což je chorvatský rekord, a dal sedmadvacet gólů.

„Diriguje celou hru chorvatského týmu. Od založení útoku až po finální fázi. Když už si jako soupeř myslíte, že jste na něj vyzrál, tak on vykouzlí nějakou parádu jeho šajtlí a je to fotbalová pohádka. Takového středního záložníka chcete mít v sestavě, neztrácí míče a je pro Chorvatsko nejdůležitějším hráčem,“ říká reprezentační obránce Vladimír Coufal.

Navzdory pokročilému věku Luka Modrić s kariérou rozhodně nekončí, podle BBC nebo Skysports by mohl posílit AC Milán. Další zápas čeká legendárního středopolaře v pondělí ve 20.45, kdy Chorvatsko v přímém přenosu Radiožurnálu Sport nastoupí ve světové kvalifikaci proti Česku.