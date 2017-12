Ani během Vánoc si od fotbalu moc neodpočine. 'Program je nabitý', říká Petr Čech

Zatímco fotbalisté sportující na amatérské úrovni o vánočních svátcích většinou odpočívají, profesionálové z anglické Premier League se nezastaví ani v období mezi Štědrým dnem a Novým rokem. Už třináct let to ví i Petr Čech, brankář londýnského Arsenalu. Ani po letech života v britské metropoli se ale bývalý reprezentační kapitán na Vánoce nevzdává tradičních českých jídel. Praha 7:00 24. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Arsenalu Petr Čech | Zdroj: Reuters

„Vánoce budou tradiční. Bude salát, určitě bude i cukroví. Nevím, jestli bude kapr. Vánoce jsou ale u nás každopádně tradiční,“ prozradil pro Radiožurnál na dálku z Anglie Petr Čech před dvěma týdny, když se dozvěděl o vítězství v polovině ankety o český Zlatý míč. K němu si pod stromeček mohl nadělit už 200. nulu v Premier League. V pátečním duelu s Liverpoolem se mu to nepovedlo, a tak má do konce roku ještě možnost ve čtvrtek 28. prosince na hřišti Crystal Palace.

Dvoustá nula musí počkat. Petra Čecha překonal hlavou nejmenší hráč soupeře Číst článek

„Do každého zápasu jdu s tím, že chci samozřejmě podat co nejlepší výkon a nedostat gól. Ideální by bylo nedostávat góly vůbec. V této lize se to ale těžko plní.“

Kromě vlastních úspěchů ale Petra Čecha hlavně zajímá, jak se povede Arsenalu. Ten se zatím drží v první pětce. Klíčové pro další vývoj sezóny podle českého gólmana bude právě to, jak se mužstvu zadaří mezi vánočními svátky. „Myslím si, že Vánoce vždycky hodně napoví. Týmům dají nějakou šanci uspět v tabulce. Je tam nabitý program a v tomto období se dá hodně získat nebo i hodně ztratit, a to ve velmi krátkém čase,“ říká český brankář.

Pro Arsenal, který letos po dvaceti letech chyběl v Lize mistrů, bude prioritní umístit se co nejvýše a vrátit se tak do nejprestižnější evropské klubové soutěže. Jak ale doplňuje Petr Čech, ani Evropská liga nemusí pro londýnský klub zůstat na okraji zájmu.

Malý a velký. Rosický a Koller se znovu potkají na Letné Číst článek

„Prestiž Evropské ligy určitě pozvedlo to, že se jí podařilo domluvit se na podmínkách, že vítěz Evropské ligy postupuje přímo do Ligy mistrů. Myslím si, že týmy, které hrají Evropskou ligu, ji hrají proto, aby ji vyhráli.“

Předvánoční slova Petra Čecha může Arsenal potvrdit v polovině února, kdy se v play off Evropské ligy střetne se švédským Östersundem.