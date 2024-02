Čeferin skončí v pozici prezidenta UEFA v roce 2027. Překvapivě to oznámil na kongresu v Paříži

„Už před šesti měsíci jsem se rozhodl, že v roce 2027 nebudu znovu kandidovat,“ řekl na tiskové konferenci Čeferin. „Po nějakém čase potřebuje každá organizace čerstvou krev, ale hlavní důvod je, že už jsem pryč od rodiny sedm let a budu další tři roky. Také jsem unavený z koronavirového období, ze dvou válek, z nesmyslných projektů typu takzvané Superligy,“ dodal šestapadesátiletý rodák z Lublaně.

"Since I see all the men here, you should think about gender equality as sports journalists as well."



Aleksander Ceferin calls for equality across the game, speaking after his decision to step down as UEFA president.