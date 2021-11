Čeferin by chtěl na mistrovství světa víc evropských týmů. Superliga je podle něj mrtvý projekt

Předseda Evropské fotbalové unie Alexandr Čeferin nesouhlasí s počtem evropských týmů na mistrovství světa. Podle něj jich je málo a odkazuje přitom na úspěšnost států ze starého kontinentu na vrcholné akci. Zároveň ale slovinský funkcionář uznává, že právě účast afrických nebo asijských mužstev na světovém šampionátu pomáhá fotbalu v celosvětovém měřítku. Nyon (Švýcarsko) 19:34 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Evropské fotbalové unie Alexandr Čeferin nesouhlasí s počtem evropských týmů na mistrovství světa | Zdroj: Reuters

Když se Čeferin zamyslí nad úrovní mistrovství světa, beze všeho prohlásí: „Myslím, že Liga mistrů je silnější soutěž než mistrovství světa, protože na něm není tolik týmů z Evropy. Ale pokud chceme posunout fotbal také na ostatních kontinentech, musí také pro ně být na mistrovství světa místo.“

Čeferin by chtěl na mistrovství světa víc evropských týmů.

Přitom v závěrečné fázi turnaje se tyto země objeví jen zřídka. Naposledy v roce 1998 byla na čtvrtém místě světového šampionátu domácí Jižní Korea, které k tomu ale pomohly velké chyby rozhodčích v jejích zápasech.

Jinak se na medailových pozicích objevují pouze evropské, popřípadě tradiční jihoamerické týmy. Možným překvapením by pomohlo, kdyby byl šampionát častěji, ale s návrhem, se kterým přišla například Fotbalová federace Saudské Arábie, Čeferin zásadně nesouhlasí.

„Každý, kdo má aspoň trochu ponětí o fotbale, je proti tomuto šílenému nápadu. Ten by zničil kvalifikaci na Euro, zničil by ženský fotbal. Mít mistrovství světa každé dva roky nemá smysl. Jen si představte, že by hráči kromě současného kalendáře měli na konci každé sezóny velký turnaj. To je nápad megalomanů, kteří se chtějí zapsat do historie fotbalu. Ale myslím, že by k jeho historii mohli přispět lepšími nápady,“ myslí si předseda Evropské fotbalové unie.

Čeferinovi současný stav vyhovuje. Po této sezóně si UEFA poprvé bude moci vyhodnotit, jak se jí povedl systém tří evropských klubových soutěží, který zavedla. A zároveň bude moci ukázat výsledky těm, kteří na jaře narychlo spustili a stejně rychle i pohřbili projekt tzv. Super ligy, tedy elitní soutěže pro ty nejbohatší.

„Ano, superliga je mrtvý projekt. Jsou tu tři kluby, které s námi chtějí vyjednávat a vytváří problémy, ale my jim vždycky řekneme: No tak jděte a utvořte si svůj vlastní šampionát, mějte svoji vlastní UEFU. Ale oni to neudělají, naopak jsou těmi prvními, kdo se přihlásí do Ligy mistrů. Je to směšná situace,“ říká k projektu, který se UEFA snaží zarazit i kvůli tomu, že by jí sebral velký podíl z jejích zisků, protože by ohrozil její hlavní projekt - tedy Ligu mistrů.