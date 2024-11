Čekám, že Češi udrží laťku vysoko. Minimálně bodík by si měli odvést, říká Horváth před duelem s Albánií

Čeští hráči můžou už večer vybojovat návrat do nejvyšší kategorie Ligy národů. Potřebují k tomu zvítězit v Tiraně nad domácí Albánií a také výhru Ukrajiny v Gruzii. „První zápas (minulý rok v Tiraně – pozn. red.) podle mě nebyl úplně optimálně pojatý, jak samozřejmě od kluků na hřišti, tak i veřejnost si myslela, že si jedeme jen tak zahrát do Albánie,“ připomíná pro Radiožurnál Sport fotbalový expert a bývalý záložník Pavel Horváth. Rozhovor Tirana/Praha 12:44 16. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté v říjnu porazili Albánii 2:0 | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Utkání v albánské Tiraně začne ve 20.45. Když Češi naposledy hráli v bouřlivém prostředí v Albánii před rokem, vraceli se s porážkou 0:3. Myslíš, že se jim tahle zkušenost může hodit, aby se to neopakovalo?

Nejsou to příjemné vzpomínky. Myslím si, že ta zkušenost je velmi cenná. Už budou vědět, jak publikum reaguje, jaké je hřiště, jaká jsou světla. Je to velmi dobře, že jsme zápas absolvovali, byť pro nás dopadl špatně.

Loni byla albánská reprezentace trochu podceňovaná, přestože v ní byla řada hráčů z italské Serie A. To platí stále, navíc už tam přibyli třeba zástupci ze španělské La Ligy. Myslíš, že už bereme Albánce vážněji?

Souhlasím s tebou. První zápas podle mě nebyl úplně optimálně pojatý, jak samozřejmě od kluků na hřišti – i když dostali brzo gól a není to jednoduché – tak i veřejnost si myslela, že si jedeme jen tak zahrát do Albánie.

Soupeř byl skvělý a to čekám i dneska (v sobotu – pozn. red.). Mužstvo je velmi dobré, poskládané z hráčů italské a španělské ligy a vůbec není slabé.





Čeká nás předposlední utkání Ligy národů na horké albánské půdě. Boj o tři body do tabulky vypukne ve 20:45 a zápas můžete sledovat v přímém přenosu na @sportCT pic.twitter.com/q6GRoa6Fjx — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 16, 2024

Čeští fotbalisté mají za sebou poměrně povedené období, dvě vítězství, naposledy remízu, dostali se do čela své skupiny Ligy národů. Co od nich očekáváš?

Čekám, že udrží laťku vysoko. Kluci opravdu hráli ty zápasy výborně. Byť je nečeká nic jednoduchého, očekávám, že minimálně bodík by si měli odvést a potom to dokonají v domácím prostředí. Ale může se stát, že budou tak dobří, že vyhrají.

Absence v obraně

Nemusí to ale být tak jednoduché, protože Češi mají řadu hráčů, kteří jsou mimo ze zdravotních důvodů, i když je pravda, že totéž řeší taky Albánci. Čechům se tak trochu rozsypala obrana, vypadlo několik především středních obránců – David Zima, Ladislav Krejčí, Martin Vitík. Z klasické sestavy zůstal jenom Tomáš Holeš, pokud se bavíme o středu obrany. Dá se asi očekávat, že na stranách budou hrát Vladimír Coufal s Janem Bořilem. Jak velká je to podle tebe komplikace a jak bys to řešil?

Samozřejmě se nabízí více variant. Mohli bychom možná jít do třech (obránců v základní sestavě – pozn. red.). Je tam Václav Jemelka. Myslím, že Bořil s Holešem jsou tutovky. Mohl by se využít také Milana Havla, který ukazuje dobrou formu v Plzni.

Ale myslím, že budeme hrát ve čtyřech. Středová dvojice by pravděpodobně měla být Holeš a Jemelka. To, že se nám rozsypala obrana, s tím se dá souhlasit. Na druhou stranu všichni hráči, kteří jsou v nominaci, mají dobrou formu. Jak hráči Slavie, tak Plzně hrají i na mezinárodním poli a tam se vůbec neztrácejí. Úplně bych z toho obavu neměl.

V brance české reprezentace jsou tři relativně mladí hráči, ať už se bavíme o Matějovi Kovářovi, Antonínu Kinském anebo Martinovi Jedličkovi. Poslední reprezentační zápasy chytal Kovář, ale na jeho situaci v Leverkusenu se nic moc nezměnilo. Odchytal od té doby jenom dvě pohárová utkání. Naopak Kinský je naprosto suverénní jedničkou Slavie. Dostává málo gólů a ukazuje, jak skvělý umí být ve hře nohama při rozehrávce. Kdo by měl stát v reprezentační brance?

Před minulým srazem jsem přesně proto, co jsi zmiňoval, říkal, že by měl chytat Tonda Kinský.

Albánie staví na hráčích z italské Serie A, do zápasu s Českem nastoupí bez kapitána Číst článek

Ale musím říct, že Kovář mě přesvědčil, že jeho zápasový deficit vůbec není rozhodující. Byl skvělý jak v bráně, co se týká gólmanských povinností dozadu, tak i nohama byl výborný.

Myslím si, že pokud se s odstupem času zeptáme někoho z reprezentace, tak jeho rozehrávka byla určitě jedním z taktických momentů předchozích zápasů. Myslím si, že to i dneska bude podobné. V bráně bude Kovář.

