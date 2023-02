Mistr světa Messi vyhrál anketu FIFA pro nejlepšího fotbalistu roku, nejhezčí gól dal hendikepovaný hráč

#Lochoshvili ha ricevuto il premio "Best emotion of the year" per quanto accaduto in Austria Vienna-Wolfsberg

Dopo aver visto un avversario privo di sensi si è subito scagliato a soccorrerlo e a salvargli la vita

Negli abbracci da parte degli avversari, c'è tutto ❤️⤵️ pic.twitter.com/IlAZ8RyluF