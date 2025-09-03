Ceny na fotbalové MS 2026 budou dynamické jako letenky. Vstupné se bude měnit podle zájmu
Vstupenky na fotbalové mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026 se začnou prodávat příští středu 10. září. Světová federace FIFA ve středu uvedla, že nejlevnější lístky na skupinovou fázi turnaje budou stát 60 dolarů (zhruba 1250 korun).
Poprvé v historii však budou vstupenky „dynamické“, takže se jejich cena bude moci v závislosti na zájmu a dalších faktorech měnit. To je praxe obvyklá například u ceny letenek.
V první fázi budou moci o vstupenky žádat pouze držitelé karet společnosti Visa, jež je sponzorem FIFA. K dispozici budou lístky na všechny 104 utkání šampionátu, přičemž nejdražší lístek na finále bude stát 6730 dolarů (141 tisíc korun).
Registrace do druhé fáze se skuteční koncem října, samotný prodej v druhé polovině listopadu a na začátku prosince. Třetí fáze přijede na řadu až po losování skupin, jež se odehraje 5. prosince ve Washingtonu, a lidé si budou kupovat lístky přímo na dané zápasy.
Mistrovství světa, jež se poprvé uskuteční ve třech zemích a se 48 účastníky, se odehraje od 11. června do 19. července 2026.