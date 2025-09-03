Ceny na fotbalové MS 2026 budou dynamické jako letenky. Vstupné se bude měnit podle zájmu

Vstupenky na fotbalové mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku v roce 2026 se začnou prodávat příští středu 10. září. Světová federace FIFA ve středu uvedla, že nejlevnější lístky na skupinovou fázi turnaje budou stát 60 dolarů (zhruba 1250 korun).

Curych Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Pohled na hřiště před zápasem mezi Minnesota Vikings a New York Giants na stadionu MetLife 8. září 2024 v East Rutherfordu v New Jersey

Nejdražší lístek na finále na MetLife Stadionu v East Ruthefordu nedaleko New Yorku bude stát v přepočtu 141 tisíc korun | Foto: Luke Hales | Zdroj: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Poprvé v historii však budou vstupenky „dynamické“, takže se jejich cena bude moci v závislosti na zájmu a dalších faktorech měnit. To je praxe obvyklá například u ceny letenek.

Tréninky se mi zdají těžší než zápasy, hodnotí své působení v dresu Lyonu reprezentant Karabec

Číst článek

V první fázi budou moci o vstupenky žádat pouze držitelé karet společnosti Visa, jež je sponzorem FIFA. K dispozici budou lístky na všechny 104 utkání šampionátu, přičemž nejdražší lístek na finále bude stát 6730 dolarů (141 tisíc korun).

Registrace do druhé fáze se skuteční koncem října, samotný prodej v druhé polovině listopadu a na začátku prosince. Třetí fáze přijede na řadu až po losování skupin, jež se odehraje 5. prosince ve Washingtonu, a lidé si budou kupovat lístky přímo na dané zápasy.

Mistrovství světa, jež se poprvé uskuteční ve třech zemích a se 48 účastníky, se odehraje od 11. června do 19. července 2026.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme