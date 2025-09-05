ŽIVĚ: Fotbalisty čeká v Černé hoře boj o postup na mistrovství světa. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos
Čeští fotbalisté zápasem v Černé Hoře vstoupí do druhé poloviny kvalifikace mistrovství světa. Černohorce porazili ve všech dosavadních šesti duelech. Utkání začne ve 20.45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a podrobné online reportáži na webu iROZHLAS.cz.
Český celek je po debaklu v Chorvatsku nadále v čele skupiny, favorit ale ztrácí jen tři body a odehrál o dvě utkání méně.
Stejné manko na Haškův výběr má i třetí Černá Hora, která dosud ve skupině ztratila jen při červnové porážce 0:2 v Plzni. Faerské ostrovy zatím získaly tři body, outsiderem Gibraltar je na nule. Přímo na šampionát projdou pouze vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play-off.
ONLINE: Černá hora - Česko v podrobné online reportáži
Českému týmu chybí kvůli trestu za žluté karty obránce Vladimír Coufal. Vinou zranění nejsou v mužstvu autor první branky z červnového vzájemného duelu Adam Hložek i další útočník Matěj Vydra.
Ivan Hašek vyšle do kvalifikačního utkání v Černé Hoře tuto základní jedenáctku. ⬇️ 🇲🇪🆚🇨🇿 pic.twitter.com/9BGLRSZKGx— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 5, 2025