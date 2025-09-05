ŽIVĚ: Fotbalisty čeká v Černé hoře boj o postup na mistrovství světa. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Čeští fotbalisté zápasem v Černé Hoře vstoupí do druhé poloviny kvalifikace mistrovství světa. Černohorce porazili ve všech dosavadních šesti duelech. Utkání začne ve 20.45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a podrobné online reportáži na webu iROZHLAS.cz.

Podgorica Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Česká fotbalová reprezentace

Česká fotbalová reprezentace | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Český celek je po debaklu v Chorvatsku nadále v čele skupiny, favorit ale ztrácí jen tři body a odehrál o dvě utkání méně.

Stejné manko na Haškův výběr má i třetí Černá Hora, která dosud ve skupině ztratila jen při červnové porážce 0:2 v Plzni. Faerské ostrovy zatím získaly tři body, outsiderem Gibraltar je na nule. Přímo na šampionát projdou pouze vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play-off.

ONLINE: Černá hora - Česko v podrobné online reportáži

Číst článek

Českému týmu chybí kvůli trestu za žluté karty obránce Vladimír Coufal. Vinou zranění nejsou v mužstvu autor první branky z červnového vzájemného duelu Adam Hložek i další útočník Matěj Vydra.

mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme