Češi nad Islandem vyhráli i díky dlouhému autu Nováka, pomáhá mu s nimi bývalý irský fotbalista

Tentokrát při gólu Tomáše Součka stačilo Filipu Novákovi dohodit jen k bližší tyči islandské branky, ale zvládne to až na penaltový puntík a není to náhoda. V dánském klubu Midtjylland to s ním trénoval bývalý irský fotbalista Rory Delap, který tím proslul v anglické Premier League.

„Učil mě a ještě jednoho hráče přesně ten úchop toho míče a přesně techniku hodu. Pomohl mi a házím to ještě dál,“ říká pro Radiožurnál Filip Novák.

„Měl asi čtyři kamery kolem nás, přímo jsem mu ukázal svůj hod. On si to pak zastavil, ukázal mi to na iPadu, jaký postoj mám, kterou nohu mám mít vepředu, všechny ty věci. On se tomu věnuje a myslím si, že jezdí i po týmech a asi to není nikdy na škodu,“ má jasno Novák.

V současném reprezentačním fotbale přitom platí za specialisty na dlouhé auty právě Islanďané, takže je Češi přelstili jejich vlastní zbraní.

„My jsme se na jejich auty připravovali hodně, skoro víc než jsme dělali my sami. To je jejich největší síla, taky z toho i oni měli jednu šanci, ale bylo super, že jsme je potrestali jejich největší zbraní,“ raduje se Tomáš Souček.

Právě jeho branka po dlouhém autu pomohla českým fotbalistům k cenné výhře nad účastníky příštího mistrovství světa Islanďany.