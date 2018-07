Nový systém ligy s více zápasy se fotbalistům líbí. Trenérům ale dělají vrásky prosincové zápasy

„Dělá se to pro to, aby se pokud možno hrálo do posledního kola a poslední chvíle. Já se na to těším, je to změna, která bude doufám pozitivní. Hlavně pro fanoušky to bude lepší,“ doufá kapitán fotbalové Sparty Josef Šural, že nový hrací systém zdramatizuje celou ligu.

Víc zápasů znamená dřívější start. A zároveň se bude hrát ještě týden před Vánoci a pak už na začátku února.

„Neumím si představit, že budeme v prosinci trénovat na kvalitních terénech, protože tady nejsou vyhřívaná hřiště. Myslím si, že na zápasy v listopadu a prosinci nikdo chodit nebude,“ připomíná olomoucký trenér Václav Jílek, že především v zimě čeká na fotbalové kluby hodně problémů.

Ukáže si i oddanost fanoušků. Podle slávistického kapitána Milana Škody by bylo lepší některá kola odehrát ve středu během teplejších měsíců.

„Jsem rád, že je více zápasů, protože to je super, ale ty termíny jsou vážně blbé,“ je ale zároveň Milan Škoda rád, že bude mít víc možností na vstřelení gólu.

Hlavní výhodou nového formátu ligy má být to, že bude stále o co hrát a soutěž tak bude atraktivnější i pro diváky.

„Mrzí mě, že ubereme hráčům volno a v létě jim žádné volno nepřidáme. Hráči si také potřebují mentálně oddechnout. Já sám jsem zvědavý, až příští rok začne příprava, jak budou hráči odpočinutí,“ dodává trenér Dukly Pavel Drsek.

Právě jeho svěřenci v pátek od 18.30 zahájí proti mistrovské Plzni nový ligový ročník.