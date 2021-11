Je to práce celého týmu, pochvaloval si vysokou výhru nad Kuvajtem Chytrý. Líbilo se mu i hřiště

Čeští fotbalisté potvrdili naplno roli favorita a v přípravném utkání porazili Kuvajt 7:0. Rozstříleli se hlavně po přestávce, kdy vsítili pět gólů. A mohlo jich být ještě podstatně víc. Podle asistenta české reprezentace Jiřího Chytrého bylo v Olomouci téměř vše dobré. Byl rád, že hráči odměnili pět tisíc diváků gólovým představením. Olomouc 10:13 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asistent trenéra fotbalové reprezentace Jiří Chytrý | Zdroj: Reuters

Sedm gólů a ještě celá řada dalších nevyužitých šancí. Jasné vítězství i dobrá zábava pro pět tisícovek diváků v Olomouci na Andrově stadionu.

Takový byl zápas fotbalistů České republiky s Kuvajtem. Podle všech aktérů to byla výborná příprava na úterní závěr světové kvalifikace s Estonskem.

„Cestovat do Olomouce nebyl problém, jeli jsme vlakem, což je komfortní. Musím pochválit hřiště, které bylo v perfektním stavu a pomohlo tomu zápasu, protože bylo rychlé,“ pochvaloval si pro Radiožurnál Jiří Chytrý, který vedl český tým místo covid pozitivního trenéra Jaroslava Šilhavého. Podílel se tak na jedné z nejvyšších výher v historii české reprezentace.

„To je v kontextu práce celého týmu. My jsme ten sraz chystali společně včetně Jaroslava Šilhavého, Tomáše Galáska a dalších členů realizačního týmu. Je to naše společná práce po celou dobu, co u národního týmu jsme,“ doplnil Chytrý.

Že gólů mohli čeští fotbalisté nastřílet ještě více, potvrdil Jakub Pešek.

„Měli jsme tam i další příležitosti, chyběla tam ale větší kvalita. Je škoda, že jsme nedali více gólů, ale 7:0 je dost,“ myslí si Jakub Pešek, který se se trefil dvakrát.

Kuvajt nastoupil s velmi mladým týmem plným nadějí. Přesto zápas podle Jiřího Chytrého hodně naznačil.

„Řekl nám, že náš tým má charakter, že umíme hrát v intenzitě a že se nenechal svést k tomu, že by odehrál utkání pohodlně a my byli tím týmem, kdo dal zápasu kvalitu. Vnímáme ten rozdíl a že nás v úterý čeká mnohem těžší zápas.“

V úterý uzavře skupinu světové kvalifikace utkáním s Estonskem.