Organizátoři, čeští a britští policisté. Praha se připravuje na tisíce fotbalových fanoušků

Nejen fotbalisté se připravují na páteční zápas Česko-Anglie. Kvalifikační utkání o postup na mistrovství Evropy v pražském Edenu je výjimečné také pro jeho organizátory i policii. Angličtí fanoušci jsou totiž vyhlášení tím, že při svých výjezdech do ciziny umí dělat nepořádek. Praha 17:25 10. října 2019

„Pro Policii České republiky to znamená zejména velkou výzvu, protože nikdy dříve nedorazilo do Česka takové množství fanoušků jako teď,“ přibližuje policejní expert na divácké násilí Jakub Schoř.

Organizátoři a policisté se chystají na fotbalový zápas mezi Českem a Anglií

3700 jich dorazí se vstupenkou na zápas a dalších několik tisíc bez ní. Jakub Schoř na základě zkušeností svých britských kolegů předpovídá, jak by se fanoušci mohli chovat: „Budou celý den popíjet a samozřejmě s postupem dne budou opilí čím dál tím víc. Začne to tak hraním fotbalu, střílením míčů do výloh, zahrádek restaurací… To přejde na házení půllitrů a tak dále. Toto chování se týká jen hrstky fanoušků, ale právě ta dokáže strhnout dav.“

Červnový finálový turnaj Ligy národů v Portugalsku, loňské zápasy ve Španělsku a Nizozemsku nebo mistrovství Evropy 2016 ve Francii, to je jen pár příkladů z poslední doby, kdy se více či méně anglických fanoušků nechovalo v ulicích právě nejlépe. Aby se nic takového neopakovalo v Praze, jsou čeští policisté už skoro rok ve spojení s britskými kolegy, kteří jim teď se svými krajany pomůžou.

„Dva budou rozmístění na letišti, aby dali hned v zárodku najevo, že zde spolupráce mezi českou a anglickou policií probíhá. Devět spotterů, tedy specialistů na divácké násilí, bude rozmístěno na stadionu, v jeho okolí a v centru města,“ říká za policii Jakub Schoř.

Také Fotbalová asociace si přeje poklidný den ve městě i na stadionu, nechce riskovat, že by se do sektorů českých příznivců dostali třeba i opilí Angličané, proto připravila opatření, které představuje mluvčí Michal Jurman: „Nebudeme přímo na stadionu prodávat lístky hostujícím fanouškům. Čeští příznivci se mohou k lístkům dostat i během pátku, a to po předložení dokladu totožnosti.“

Kdo nebude přímo na stadionu, může si páteční utkání fotbalistů Česka a Anglie naladit v přímém přenosu Radiožurnálu nebo si přečíst psaný online přenos na webu iROZHLAS.cz. Výkop je ve 20.45.