Do dvou let v reprezentaci. Předpověď manažera se vyplnila, i když jí obránce Jurásek nevěřil

Dvaadvacetiletý David Jurásek zažívá turbulentní období. Ještě před dvěma lety hrál za druholigový Prostějov a nyní se s fotbalovou reprezentací v Praze na Strahově připravuje na start kvalifikace o mistrovství Evropy 2024. Obránce pražské Slavie Radiožurnálu Sport prozradil, kdy se s manažerem vůbec poprvé bavil o reprezentační kariéře. Praha 11:11 22. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista David Jurásek absolvuje první reprezentační sraz | Zdroj: Profimedia

Když mluvčí fotbalové reprezentace oznamoval nominaci na nadcházející dva kvalifikační duely proti Polsku a Moldavsku, tak zazněla i tato jména: Tomáš Holeš, Václav Jemelka, David Jurásek. A právě posledně zmíněný pozvánku na reprezentační sraz úplně nečekal.

„Dozvěděl jsem se to od pana Tvrdíka asi den před nominací, ale dokud to nebylo oficiální od reprezentace, tak jsem tomu ještě nedával úplnou váhu. Každopádně jsem byl příjemně překvapený,“ přiznává David Jurásek, který v této sezoně patří k oporám Slavie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vnímá nominaci do fotbalové reprezentace nováček David Jurásek

Levonohý obránce v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže nastoupil do třiadvaceti zápasů, dal dva góly, a na další tři přihrál. Rodák z Dolního Němčí prožívá poměrně turbulentní období.

Loni v zimě přestoupil do Slavie z Mladé Boleslavi, kde přitom působil jen necelý rok. Předtím důrazný bek oblékal dres Prostějova, a tak zatímco před dvěma lety nastupoval ještě ve druhé lize, v pátek může bránit jednoho z nejlepších útočníků světa – Poláka Lewandovského.

„Když jsem přestupoval z Prostějova do Mladé Boleslavi, tak jsme se s mým manažerem bavili o cílech do budoucna. Řekl mi, že mě vidí do dvou let v reprezentaci, takže jsem to stihl. V té době jsem tomu ale vůbec nevěřil,“ říká 22letý obránce pro Radiožurnál Sport.

Schick místo gólů počítá v reprezentaci zmeškané minuty. Trenéři ale cítí, že ho nahradí jiní hráči Číst článek

Ze všech nováčků má David Jurásek do reprezentační sestavy dost možná nejblíž. Národní tým totiž delší čas stabilního hráče na post levého obránce hledá a právě 22letý hráč pražské Slavie tak pro trenéry může být jednou z variant.

„Je ještě mladý, ale kvalitu rozhodně má. Ve Slavii předvádí stabilní výkony, a pokud bude hrát velké pohárové zápasy a chytí šanci na to hrát v reprezentaci, tak se určitě může dlouhodobě prosadit. Rozhodně to ale nebude nic jednoduchého, protože reprezentace je top a jakákoliv chyba nebo špatné postavení je hodně vidět. Do budoucnosti se s ním musí určitě počítat,“ říká o Davidu Juráskovi někdejší reprezentant David Limberský, který v národním týmu právě na levém kraji obrany hrával.

Kouč Jaroslav Šilhavý ukázal před kvalifikačními duely s Polskem a Moldavskem na těchto . pic.twitter.com/X3aCSasmky — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 14, 2023