Fotbalová reprezentace zůstává i nadále bez manažera, funkci si rozdělí trenér Hašek s asistenty

Česká fotbalová reprezentace nebude mít nejméně do léta a mistrovství Evropy manažera. Kompetence si rozdělí nový trenér národního týmu Ivan Hašek, jeho asistenti, vedoucí mužstva Michal Černý, předseda FAČR Petr Fousek, technický ředitel Erich Brabec a generální sekretář Martin Procházka. Na svém středečním jednání o tom jednomyslně rozhodl výkonný výbor asociace. Praha 17:33 21. února 2024

Výběrem manažera byla pověřena pětičlenná pracovní skupina v čele s Fouskem podobně jako při jednáních o novém kouči. Vedení FAČR oslovilo bývalého kapitána národního mužstva Pavla Nedvěda, ten ale nabídku na začátku ledna odmítl.

Asociace chtěla na volnou pozici přivést silnou osobnost, předseda Fousek na konci ledna připustil, že jednání s adepty jsou složitější, než očekával. Nakonec skupina navrhla post manažera neobsadit s tím, že výkonný výbor si situaci vyhodnotí v červenci po evropském šampionátu.

„Na konci listopadu po odehrání kvalifikace a postupu na Euro jsme se primárně soustředili na výběr trenéra. Byli jsme připraveni i na výběr manažera, dva měsíce jsme strávili jednáním s Pavlem Nedvědem, který na poslední chvíli odřekl. V tu dobu už byla celá řada věcí rozjednána. Probírali jsme celou řadu jmen a nakonec jsme se shodli, že tahle varianta je momentálně nejlepší,“ řekl Fousek.

„Že funkci nebudeme obsazovat a že si agendu rozdělíme všichni, ať už funkcionáři nebo sportovní představitelé, mezi sebou. Chci zdůraznit, že v žádném případě není ohroženo zabezpečení naší účasti na Euru, chod přípravy, přípravná utkání, soustředění v Rakousku i samotné působení v Německu. Vše je zajištěné. Komunikace s hráči probíhá. Trenér a jeho asistenti intenzivně cestují, křižují Evropu sem a tam, jednají s hráči z tuzemských klubů. Vyhodnotíme si to po Euru v červenci,“ dodal šéf FAČR.

Termín v nedohlednu

Nového manažera by měla reprezentace mít nejdříve na podzim před startem čtvrtého ročníku Ligy národů. Není vyloučeno, že pozice zůstane i dál neobsazena.

„Musím říct, že my jsme se o té záležitosti radili i s FIFA a UEFA a konzultovali to s řadou zahraničních asociací. Modely jsou různé, zdaleka ne všude mají manažera. Tím nechci říct, že ho nebudeme mít. Nevylučuji žádnou variantu. Teď se soustředíme na to, abych funkčnost byla absolutní. Abychom tak, jak jsme si rozdělili kompetence, beze zbytku připravili mužstvo a vše co s tím souvisí na Euro,“ řekl Fousek.