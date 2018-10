‚Nejvíc, čeho jsem dosáhl.‘ Nový kouč reprezentace Šilhavý přiznal nervozitu, radil se s Brücknerem

Nový kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý připustil, že byl před svým prvním srazem národního týmu v Praze mírně nervózní. Hráčům na úvod řekl, aby si nemysleli, že se výměnou trenéra vše vyřeší. Hovořil i s bývalým úspěšným koučem reprezentace Karlem Brücknerem. Praha 22:53 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci při svém jmenování | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Malinko nervózní jsem byl, nebudu dělat hrdinu. Jsem rád, že už se to odstartovalo. Těším se na to, na ty velké zápasy. Ten post, který teď zastávám, je nejvíc, čeho jsem dosáhl. Věřím, že se nám to povede a budeme úspěšní,“ řekl Šilhavý novinářům.

K hráčům měl v úvodu krátký proslov. „Mimo přivítání jsem hráčům krátce říkal, ať si nemyslí, že když se vyměnil trenér, je všechno dobře. Řekl jsem jim, že každý musí mít sebereflexi, aby si vyhodnotil svůj výkon, protože nejen trenér, ale i oni byli aktéři nezdaru a neúspěchu,“ prohlásil Šilhavý.

„Takže věřím, že si to hráči vzali k duhu. Jak už jsem říkal, ty poslední dva zápasy určitě nejsou obrázek našeho českého fotbalu,“ doplnil bývalý kouč Slavie, který po zářijových porážkách 1:2 s Ukrajinou na úvod Ligy národů a 1:5 v přípravě v Rusku nahradil Karla Jarolíma.

Je v kontaktu s bývalým koučem reprezentace Karlem Brücknerem, kterému dělal v minulosti asistenta. „Bavíme se průběžně, i předtím než jsem ještě byl kouč národního týmu. Voláme si, bavíme se o fotbale, teď jsme to taky konzultovali, co a jak. Jeho názor určitě beru v potaz. Pak se samozřejmě musíme rozhodnout tady s kolegy v reprezentaci, ale komunikujeme o všem možném,“ řekl Šilhavý.

Brückner si i v 78 letech stále udržuje velký přehled o fotbale. „Mimo zahrádky teď nemá co dělat, tak fotbaly sleduje. Možná i on je rád, že je zainteresovaný do dění kolem českého fotbalu. Hodně ho uznávám. Byl to velký stratég, hodně jsem se od něj naučil. Teď to není tak, že on něco řekne a já to udělám. To ne, ale diskutujeme o tom a jeho názor má pořád svou váhu,“ prohlásil Šilhavý.

Nevyloučil možnost větší spolupráce s Brücknerem, který u reprezentace dělal poradce kouči Pavlu Vrbovi, předchůdci Jarolíma. „Uvidíme. Teď do konce roku bude ještě jeden sraz, pak jsme si i s vedením řekli, že si to vyhodnotíme a řekneme si případně nějaké změny. I možnost větší spolupráce s panem Brücknerem,“ uvedl Šilhavý.

První trénink pod taktovkou nového trenéra #ceskarepre pic.twitter.com/7TPu2ah3Ue — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 8 October 2018

Čeká ho hodně ostrý start, neboť reprezentace v sobotu nastoupí v druhém utkání Ligy národů v derby bývalých federálních partnerů na Slovensku. „Někdy je to možná lepší hrát takovéhle ostré zápasy hned. Očekávám, že v Trnavě bude skvělá atmosféra, plný stadion. A věřím, že tam budeme mít i své fanoušky, kteří nás poženou za dobrým výsledkem,“ dodal Šilhavý.