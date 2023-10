Odsunutí vyhazovu, nebo úspěch? Fotbaloví experti se trenérovi Šilhavém neshodnou, rozhodne listopad

Potvrzení Jaroslava Šilhavého ve funkci trenéra české fotbalové reprezentace dělí tuzemské fanoušky i experty. Zatímco jedni volají po zhodnocení práce jedenašedesátiletého kouče až po listopadovém konci evropské kvalifikace, podle zástupců druhého tábora by měl národní tým dostat před rozhodujícími zápasy v boji o Euro novou vzpruhu. Praha 10:30 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý | Zdroj: Profimedia

Odvolat, nebo neodvolat? Tuto fotbalovou variantu hamletovské otázky vyřešil domácí svaz šalamounsky: Jaroslav Šilhavý zůstává ve funkci, jeho smlouva ale nově platí jen do konce listopadu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají fotbaloví experti na setrvání trenéra Jaroslava Šilhavého u národního týmu

„Jaroslav Šilhavý a jeho realizační tým ve funkci zůstanou.“ Sotva co předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek oznámil setrvání Jaroslava Šilhavého ve funkci, začaly debaty o správnosti tohoto kroku.

Zatímco fanoušci na sociálních sítích volají po konci zkušeného trenéra, bývalý útočník Petr Švancara je rád, že Šilhavý zůstává u národního týmu.

„Vidím jeho slušnou dlouhodobou práci, kterou odvedl, ať už to jsou některé zápasy, které se podařily zvládnout. Já tvrdím nevyměňovat, nechat to a věřit týmu, tak jak je.“

Opačný názor má například majitel 15 reprezentačních startů, obránce Jan Rajnoch nebo fotbalový expert Radiožurnálu Sport Zdeněk Folprecht.

„Bohužel tam nevidím žádný progres u hry národního týmu nebo něco, co by nás mělo do budoucna zlepšit. Nevím, jak se to bude řešit dál, ať už to dopadne jakkoliv,“ myslí si Rajnoch.

„Nějaké body jsme si uhráli s Faerama a doma s Polskem. Je to ale zásluha hlavně toho, že Polsko je úplně marné, a taky rozlosování skupiny,“ navazuje na Rajnocha Folprecht. Tvář i hlas pořadu První dotek hodnotí i úpravu smlouvy Jaroslava Šilhavého a jeho týmu.

Koho místo Šilhavého? Fotbaloví experti chtějí u reprezentace Trpišovského, jiní by počkali po Euru Číst článek

Kontrakt nově platí do 30. listopadu a obsahuje opci na případné prodloužení.

„Tam nebyla varianta B, takže se zvolilo tohle řešení. Jsem sám zvědavý, jak to bude, jestli je to odsunutí vyhazovu pana Šilhavého, nebo si na konci listopadu po dalším srazu všichni řeknou, hele, postoupilo se na Euro, cíl se splnil a pan Šilhavý pokračuje.“

Klíč k postupu

Všichni fanoušci i experti se shodnou v jednom: ať už se Šilhavým, nebo bez něj; čeští fotbalisté nesmí chybět na mistrovství Evropy.

Jednak by fotbalový svaz inkasoval za postup odměnu zhruba čtvrt miliardy korun, navíc turnaj hostí příští rok Německo a tam můžou ve velkém dorazit tuzemští příznivci.

Na trenéru Jaroslavu Šilhavém teď je, aby ve svém týmu zažehl stejnou jiskru jako na startu kvalifikace, kdy národní tým i díky bravurnímu začátku zápasu přehrál Poláky.

K tomu, aby Češi na Euro prošli, potřebují buď porazit Polsko, nebo Moldavsko, případně v obou utkáních remizovat. Nejbližší utkání odehrají čeští fotbalisté ve Varšavě 17. listopadu.

S Polskem a Moldavskem povede v listopadu reprezentaci Jaroslav Šilhavý. https://t.co/eRhwtPOLpJ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 17, 2023