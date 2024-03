Chtěli bychom je vidět, říká asistent trenéra reprezentace Veselý o zbylých dvou gólmanech

Čeští fotbalisté se chystají na druhý březnový zápas v přípravě na Euro. Po výhře 2:1 v Norsku v úterý večer nastoupí na Letné proti Arménii. Reprezentační trenér Ivan Hašek oproti utkání v Oslu plánuje změny v sestavě - a jedna z nich by mohla přijít v brance. Praha 13:53 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gólmani Vítězslav Jaroš (vlevo) a Jindřich Staněk na tréninku fotbalové reprezentace | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Zápas v Norsku podle očekávání odchytal Jindřich Staněk. V prvním poločase brankáře Slavie prostřelil domácí Oscar Bobb, jinak ale český gólman moc práce neměl a připsal si jen tři zákroky.

Ten nejtěžší přišel krátce po změně stran, kdy hvězdný útočník Erling Haaland přeskočil Davida Zimu, Jindřich Staněk si ale s hlavičkou kanonýra Manchesteru City poradil.

„Rozhodně nezklamal a patřil mezi naše nejlepší hráče,“ prohlásil asistent kouče národního týmu Jaroslav Veselý.

Zatímco Staněk na stadionu v Oslu nastoupil ke svému devátému duelu v reprezentaci, zbylí dva gólmani v nominaci – Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš - na debut v áčku čekají. Minimálně jeden z nich by se premiéry mohl dočkat proti Arménii.

„Předpoklad je, že když jsme sem někoho nominovali, tak bychom je chtěli vidět. U gólmanů to může být těžší, ale nevylučuji možnost, že se to třeba udělá 60 na 30. Jsme limitováni střídáním. V tréninku mezi nimi moc rozdílů není. Kovy přijel s velkou formou, to samé Víťa Jaroš. Určitě to není tak, že Jindra je odstřelený a ostatní mu tady dělají jen stafáž,“ zdůrazňuje Jaroslav Veselý.

Mladí a spokojení

Třiadvacetiletý Kovář je aktuálně brankářskou dvojkou Leverkusenu, v této bundesligové sezoně nastoupil pouze jednou, pravidelně ale chytá v Evropské lize i domácím poháru.

O rok mladší Jaroš v lednu odešel z Liverpoolu na hostování do Štýrského Hradce, v novém klubu se okamžitě prosadil a bojuje s ním o rakouský titul.

„Začátek sezony jsem nechytal. Byl jsem v Liverpoolu a nenašlo se adekvátní hostování. Ve střední Evropě je hodně těžké najít hostování, kde by nikdo nechtěl opci. V lednu se to povedlo, šel jsem do týmu, kde mám garantované minuty, hrajeme evropské poháry a taky o titul, tak jsem spokojený,“ přiznává reprezentační gólman Vítězslav Jaroš.

Utkání českých fotbalistů s Arménií začne v úterý v 18 hodin, Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.