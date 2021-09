Všichni, kdo tu byli, zapadli do týmu, říká trenér národního týmu Šilhavý a vyhlíží Schickův návrat

Čeští fotbalisté mají za sebou náročný zářijový sraz, při kterém v obměněném složení odehráli tři zápasy. Naposledy národní tým v přípravném utkání v Plzni remizoval s Ukrajinou 1:1. Ještě před tím reprezentanti v kvalifikaci mistrovství světa porazili Bělorusko a prohráli v Belgii. V říjnu je tak čeká boj o konečné druhé místo ve skupině, které zajišťuje účast v baráži o postup na šampionát. Praha 14:24 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Národnímu týmu v uplynulých zápasech chybělo z různých důvodů téměř dvacet fotbalistů. V porovnání s mistrovstvím Evropy trenéři neměli k dispozici opory Jana Bořila, Ondřeje Čelůstku nebo Patrika Schicka.

Šanci tak dostali někteří méně zkušení reprezentanti včetně debutantů Jindřicha Staňka, Milana Havla nebo Filipa Kaši.

„Myslím, že všichni, kdo tu byli, tak zapadli do týmu. Každý si odehrál to své, co umí. Chválil jsem Standu Tecla, Michal Sadílek hrál taky velmi dobrý zápas a Vašek Jemelka byl jistý v obraně,“ chválil některé hráče trenér národního týmu.

Především v zápasech s Běloruskem a Ukrajinou měli Češi více ze hry a vytvářeli si i řadu šancí. V obou duelech ale pokaždé dali jen jeden gól, a právě produktivitu tak musí v dalších zápasech zlepšit.

„Bude tady Patrik Schick, tak věřím, že to bude záruka gólů. Jeho kvalitu známe a jsme rádi, že nás na příštím srazu posílí. Důležité bude, abychom přidali góly ze ‚standardek‘, protože se nám to taky dařilo. Bude to rozdělené mezi více hráčů a ti hráči, co se teď neprosadili, tak se začnou trefovat,“ věří trenér Šilhavý.

Česká fotbalová reprezentace v říjnu v klíčovém kvalifikačním utkání přivítá Wales, který ve středu překvapivě jen remizoval s Estonskem. Ostrované mají na třetím místě skupiny stejně bodů jako Češi a jeden zápas k dobru.

„Určitě to bude klíčové a musíme se připravit na to, abychom měli formu v klubech, a pak si to přenesli sem a porvali se o ten postupový klíč,“ říká autor jediného gólu z Ukrajinou útočník Matěj Vydra.

Národní tým se s Walesem utká 8. října, o tři dny později se pak představí v Kazani proti Bělorusku. Kvalifikaci o postup na světový šampionát čeští reprezentanti zakončí v listopadu soubojem s Estonskem.