Báli jsme se hrát, vystihl Tomáš Kalas problém české reprezentace v zápasu s Anglií

„Nám bylo jasné, že jsme v tomto zápase mohli jen získat body. Ne, že bych se snažil být alibista nebo něco takového, ale ti, co rozumí fotbalu nebo ho sledují, asi ví, do čeho jsme šli,“ řekl na Radiožurnálu Tomáš Kalas.

Pětadvacetiletý stoper a jeho spoluhráči se dlouho koncentrovali hlavně na obranu. Na defenzivní taktiku, se kterou v minulosti trenér Jaroslav Šilhavý dokázal uhrát na klubové úrovni dobré výsledky i proti silným týmům. Tentokrát ale tenhle plán nevyšel.

„První poločas jsme moc nezachytili. Báli jsme se hrát,“ vystihl záložník Tomáš Souček problém národního týmu ve Wembley. Přetrvávala pasivita směrem do ofenzivy, a byl z toho stav 0:2. A když pak přece jen přišly i nadějné momenty před brankou soupeře, šance národní tým nedal a skóre v jeho neprospěch narůstalo.

„Nikdo asi nemůže být spokojený s takový výsledkem a teoreticky i s předvedenou hrou, to asi nenadchlo nikoho. My jsme se snažili vyhrát, i když to tak úplně nevypadalo, ale rozdílná kvalita se na hřišti projevila,“ mohl jen realisticky prohlásit Tomáš Kalas, který si v závěru dal vlastní gól a symbolicky tak završil skóre na na 0:5. I na ostatních brankách Anglie ve druhém poločase totiž měl svůj podíl český tým.

„Ty tři góly vůbec nemusely padnout, ale tyto góly přichází z jejich tlaku, který na nás vytvořili, takže samozřejmě zaslouženě vyhráli,“ hodnotil Kalas.

Česká fotbalová reprezentace si teď v úterý vyzkouší v přátelském utkání v Praze sílu Brazílie. Hlavním cílem pro zbytek této sezóny je ale uspět v červnu ve dvou důležitých domácích zápasech kvalifikace mistrovství Evropy proti Bulharsku a Černé Hoře.