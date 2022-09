Konfrontace s těmi nejlepšími v Evropě nás může posunout, věří brankář národního týmu Vaclík

Prestiž a atraktivní soupeři pro fanoušky i samotné fotbalisty – to je několik důvodů, proč se chtějí čeští reprezentanti udržet v elitní skupině Ligy národů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se fotbalisté národního týmu těší na zápasy Ligy národů

„Pochopitelně máte větší pravděpodobnost, že vyprodáte stadiony, když máte takové atraktivní soupeře. Koneckonců, Portugalsko je vyprodané téměř od června,“ říká předseda Fotbalové asociace Petr Fousek.

Plno bylo i na červnový souboj se Španělskem, zatímco zápasy nižší skupiny B s týmy úrovně Albánie, Irska nebo Černé Hory by pravděpodobně tolik netáhly.

A tolik atraktivní nejsou ani pro hráče, v porovnání s elitními výběry Evropy, na které naráží tým kolem brankáře Tomáše Vaclíka teď.

„Sami cítíme, že zápasy, které jsme odehrály, tak týmu hrozně pomohly a konfrontace s těmi nejlepšími týmy v Evropě nás může zase posunout. Samozřejmě je to i velká výzva v té letní skupině zůstat,“ přeje si reprezentační gólman.

Šilhavého pozice

A je to také věcí prestiže. Na druhou stranu pokud by zůstal kvalifikační klíč na příští mistrovství světa stejný, jako byl teď před turnajem v Kataru, mohlo by být ze skupiny B snazší si zajistit účast v baráži o šampionát.

„Takhle se na to nedívám, o tom bych nespekuloval,“ odmítá takové úvahy předseda Fotbalové asociace Petr Fousek, podle kterého je tedy záchrana elitní skupiny Ligy národů jasným cílem, ale pokud by se to nepovedlo, trenéra Jaroslava Šilhavého odvolávat neplánuje.

„Nepředpokládám, že by případné neudržení na to mělo nějaké dopady,“ dodal Fousek.

Souboje o udržení s Portugalskem a ve Švýcarsku uslyšíte v sobotu a další úterý v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport, Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.