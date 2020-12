Belgii považuji za největšího favorita šampionátu, reaguje Šilhavý na los kvalifikace mistrovství světa

Dostat se na mistrovství světa, to je pro obvykle pro české fotbalisty velký problém. Změnit to chtějí v kvalifikaci o postup na šampionát, který v roce 2022 uspořádá Katar. Národní tým už zná soupeře ze skupiny - utká se s Walesem, Běloruskem, Estonskem a také s Belgií, jedním z nejsilnějších výběrů současnosti. Curych 9:31 8. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Pokud bychom vycházeli z pořadí v žebříčku FIFA, pak můžeme říct, že se čeští fotbalisté v kvalifikaci o mistrovství světa utkají s nejlepším týmem světa. Los v Curychu jim totiž přisoudil do skupiny mimo jiné Belgii.

„Abych řekl pravdu, tak když jsem se podíval na celou nominaci, tak proti tak kvalitnímu týmu jsem možná v životě nenastoupil,“ vzpomíná obránce Jakub Brabec, který pocítil sílu Belgičanů před třemi roky.

V Bruselu už tehdy Češi v přípravném utkání prohráli, a v nadcházejících, výrazně důležitějších duelech to prý bude mít národní tým ještě těžší.

„Belgii považuji za vůbec největšího kandidáta na vítězství celého šampionátu, takže je to velký favorit. Věřím ale, že o to druhé místo, které znamená baráž, se popereme,“ myslí si trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Šilhavý je realistou

Ne snad, že by Šilhavý nebyl odhodlaný nebo neměl dost odvahy, ale zároveň má taky dost soudnosti, takže zmiňuje spíš boj o druhou příčku, která zajišťuje alespoň postup do kvalifikačního play-off.

„Skupina nám dává velmi dobrou šanci na to, abychom se porvali o baráž. Samozřejmě díky hvězdným jménům na straně Belgie a Walesu, je to něco, co je strašně zajímavé pro českého fanouška.“ dodává předseda fotbalové asociace České republiky Martin Malík po losu kvalifikace.

Ta snad bude pro národní tým veselejší než naprostá většina těch předchozích – vždyť si zatím Češi v samostatné historii zahráli na světovém šampionátu jen jednou jedinkrát.