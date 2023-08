V kádru fotbalové reprezentace není žádný nováček, naopak chybí brankář Vaclík

V nominaci českých fotbalistů na zářijové domácí utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Albánií a následný přípravný zápas v Maďarsku není žádný nováček. Po nedávném přestupu do amerického klubu New England Revolution schází brankář Tomáš Vaclík. Naopak nechybí kapitán Tomáš Souček, jenž by měl být po víkendovém zranění v anglické lize k dispozici. Trenér Jaroslav Šilhavý povolal 23 hráčů, jejichž jména oznámil na tiskové konferenci. Praha 12:07 29. 8. 2023 (Aktualizováno: 12:20 29. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští reprezentanti před důležitým duelem základní skupiny Ligy národů | Foto: Michal Růžička | Zdroj: Profimedia

Český tým nejprve 7. září doma přivítá v pražském Edenu Albánii v jednom z klíčových zápasů o postup na evropský šampionát v příštím roce. Reprezentanti po třech duelech vedou s bilancí dvou výher a jedné porážky svou skupinu před nadcházejícím soupeřem, který má jen o bod méně.

Na závěrečný turnaj v Německu projdou první dva celky. O tři dny později nastoupí Šilhavého svěřenci v Budapešti k přípravnému utkání proti Maďarsku.

Českému týmu bude i v zářijovém programu scházet nejlepší střelec aktuálního reprezentačního kádru Patrik Schick, jenž je v rekonvalescenci po operačním zákroku a na trávníky by se měl vrátit v říjnu. Kvůli zranění je mimo hru i obránce David Jurásek.

Znovu bez Baráka

Ve výběru znovu chybí také záložník Antonín Barák, kterého Šilhavý nepovolal už v červnu kvůli údajnému nevhodnému chování v mužstvu.

Vaclík, který byl v reprezentaci dlouho brankářskou jedničkou, schází v nominaci kvůli tomu, že dotahuje svůj odchod do zámořské MLS. „Byl jsem s Tomášem včera v kontaktu. Už jsem si myslel, že je v Americe, ale není, je zatím tady. Smlouva by měla být dořešena, podepsaná. Měl by čekat na pracovní povolení, pak by měl hned odcestovat do Ameriky a připojit se k týmu,“ řekl reprezentační manažer Tomáš Pešír.

„Pokud bude v Americe chytat a bude mít odpovídající formu, tak s ním samozřejmě nadále počítáme,“ doplnil Šilhavý.

Představujeme vám nominaci pro nadcházející kvalifikační duel Albánii a přípravný zápas v Maďarsku. #ceskarepre



Více v článku https://t.co/gTl3B34GT8 pic.twitter.com/ctohCGpQRj — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) August 29, 2023