Trenér Hašek odkryl nominaci na přípravné duely. Trojice fotbalistů Brabec, Coufal a Kuchta chybí

Fotbalová reprezentace se pod vedením nového trenéra Ivana Haška představí v přípravných duelech v Norsku a proti Arménii. Na páteční tiskové konferenci představil šedesátiletý kouč soupisku hráčů, se kterými v následujících duelech počítá. Reprezentanti Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta, kteří během kvalifikace mistrovství Evropy provinili návštěvou nočního klubu, však v nominaci nejsou. Praha 12:02 15. 3. 2024 (Aktualizováno: 12:57 15. 3. 2024)

Hašek povolal celkem pět nováčků. Brankáře Vítězslava Jaroše, obránce Adama Gabriela, Robina Hranáče a Tomáše Vlčka a záložníka Pavla Šulce.

Do národního celku se také vrátil záložník Antonín Barák, jenž v poslední době nefiguroval v týmu kvůli údajnému porušení interních pravidel.

Opory Coufal, Brabec a Kuchta v listopadu dva dny před závěrečným zápasem evropské kvalifikace v Olomouci navštívili noční podnik a tehdejší trenér Jaroslav Šilhavý je z mužstva vyřadil. Hašek se hodně rozmýšlel, zda „hříšníky“ povolat, nebo ne.

„Změnil jsem to rozhodnutí. Jak se blížil čas nominace, tak jsem si vyhodnotil, že nejprospěšnější pro tým bude, když tam ti hráči nebudou. Není to na základě výkonnosti, ale myslím, že je to v tuhle chvíli pro tým důležité. Budeme s hráči ještě mluvit a co se týče Eura, tak nikdo z těch hráčů zavřené dveře nemá,“ sdělil Hašek na adresu trojice hráčů.

Ze stabilních členů výběru Šilhavého se mezi 23 nominovaných nedostali ofenzivní univerzál Václav Černý či záložník Alex Král.

Hašek převzal reprezentaci na začátku ledna. Vedl ji coby dočasný kouč v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým předsedou. V obnovené premiéře na lavičce se představí 22. června v Oslu proti Norsku, o čtyři dny později pak se svými novými svěřenci přivítá v Praze na Letné Arménii.

