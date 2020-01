Patrik se v Lipsku rozstřílel a získal své místo, chválí Schicka nejlepší střelec reprezentace Koller

Na podzim se dlouho trápil a léčil zranění, ale nakonec se dočkal i světlých okamžiků. K radosti fotbalové reprezentace, pro kterou je klíčovým útočníkem. V dresu bundesligového Lipska se mu daří a v sedmi zápasech se gólově prosadil celkem čtyřikrát.

„Samozřejmě je to skvělá zpráva. My jsme se na něj byli v Lipsku podívat s Jaroslavem Šilhavým a obrovsky nás to potěšilo. Patrik se uzdravil a to, co jsme viděli my, i to jak se vyjadřuje trenér klubu, tak si s týmem sedl a zapadl do hry. Poslední zápasy před pauzou se mu povedly velmi dobře a dával góly.“

Mluví asistent kouče Jaroslava Šilhavého Jiří Chytrý o zápasech a formě Patricka Schicka v závěru podzimní části, v období před vánočními svátky.

„Myslím, že pro něj byla vlastně škoda, že ta sezona skončila, ale věříme, že na to naváže i na jaře a před Eurem se dostane do formy,“ věří reprezentační trenéři, že se už Patriku Schickovi budou vyhýbat zdravotní problémy, které ho provázely po příchodu z Říma do Lipska. A že bude stále klíčovým útočníkem pro fotbalovou reprezentaci.

Líbí se i Janu Kollerovi

„Patrik se teď rozstřílel a získal si místo v Lipsku, je zdravý a to je pro trenéra Šilhavého důležité. Věřím, že se ale bude dařit i dalším útočníkům, aby byli na Euru platní. Tam to totiž nebude jen od jedenácti hráčích, ale o celém kádru,“ připomíná historicky nejlepší střelec národního týmu Jan Koller.

A Jaroslava Šilhavého může těšit třeba zájem hráčů o přípravné duely na konci března. I když k nim může jet národní tým i hodně daleko a v důležitou část sezóny pro kluby, které fotbalisty zaměstnávají.

„Na další sraz se těším. Je to poslední příprava před Eurem a je to dobře, protože se můžeme sehrát,“ připomněl záložník Alex Král. A trenéři věří, že budou moci počítat se všemi fotbalisty, které ke dvěma zápasům ve druhé polovině března nominují.

„Je to oficiální reprezentační termín a nemyslím, že by měl ze strany klubu pro někoho hrozit problém," řekl Jiří Chytrý z realizačního týmu fotbalové reprezentace.

Patrik Schick se před koncem roku těšil z vynikající střelecké formy: