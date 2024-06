Celou dobu se váleli a dělali divadla, štvalo Schicka chování Makedonců. Trenéra potěšili střídající hráči

Devatenácté trefě Patrika Schicka v reprezentačním áčku předcházel faul v pokutovém území na kapitána Tomáše Součka.

Hosté proti verdiktu rozhodčího protestovali a kvůli strkanicím frustrovaných Severních Makedonců s českými hráči se na penaltu dlouho čekalo.

„Příjemné to nebylo, byl to přátelák. Makedonci se celou dobu váleli, zdržovali, dělali divadla. Nevím, že to mají za potřebí. Před penaltou, když se to pořád postrkuje a oddaluje, musí být člověk soustředěný a lehké to není,“ přiznal reprezentační kanonýr Schick.

Češi byli v utkání aktivnějším týmem a vypracovali si i více příležitostí, těch vyložených ale moc neměli. Hosté v utkání hru často kouskovali a národnímu týmu se tak nedařilo dostat se do potřebného tempa.

„Je to nepříjemné, chtěli jsme zápas držet v tempu, chtěli jsme, aby byli Makedonci zavaření a nám se otevíraly prostory. Oni to kouskovali, polehávali. Je ale možné, že nás něco takového čeká v zápase s Tureckem anebo s Gruzií, takže jsme si to alespoň zkusili,“ zhodnotil obránce Tomáš Holeš.

Hru českého výběru v Hradci Králové výrazně oživili střídající hráči, kteří svými výkony realizační tým reprezentace zaujali.

„Jsme rádi, že máme víc možností, je tady víc hráčů, takže je to pro nás o to těžší, ale o to příjemnější. Někteří hráči ukázali, že jsou ve formě a svými výkony si řekli o základní sestavu,“ uvedl reprezentační trenér Ivan Hašek.

Ve čtvrtek se fotbalová reprezentace přesune do Německa, kde o den později začne mistrovství Evropy. Národní tým vstoupí do turnaje příští týden v úterý zápasem proti Portugalsku.

