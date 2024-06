Chceme určitě dominovat a porazit je, burcuje Souček před Maltou. Coufal chce vracet fanouškům radost

Čas na přípravu českých fotbalistů před startem mistrovství Evropy se krátí. Na kempu v Rakousku je odpoledne čeká duel proti Maltě. Před pondělní generálkou proti Severní Makedonii to bude jediná možnost si před Eurem ještě něco vyzkoušet. Schladming 10:28 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Tomáš Souček a Vladimír Coufal | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Malta a Severní Makedonie - dva soupeři, kteří otestují české fotbalisty před startem mistrovství Evropy. Odpoledne v Grödigu výběr trenéra Ivana Haška nastoupí proti prvně jmenované Maltě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se čeští fotbalisté chystají na první přípravný zápas v Rakousku proti Maltě

„Je to první zápas a další pak hrajeme za tři dny. Schválně jsme to dali na tyto datumy, abychom měli čas na práci s týmem,“ říká trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek.

„Pro nás je jedno datum důležité, a to je 18. června. Tam musíme být všichni ready a top,“ přeje si Hašek.

Ten den totiž v Lipsku začne pro národní tým Euro. Ještě před soubojem s Portugalskem odehraje reprezentace přípravné duely. Cíl nejen pro dnešní zápas s Maltou je pro kapitána Tomáše Součka jasný

„Chceme určitě s Maltou dominovat a porazit je. I sebevědomí je potřeba, když to zvládneme a budeme mít tři vítězství v řadě a pak v Hradci Králové čtyři, tak by to před Eurem mohlo pomoci,“ myslí si kapitán reprezentačního výběru.

Trenéra Ivana Haška v duelech s Maltou a Severní Makedonií ale budou zajímat nejen předvedená hra a výsledky.

„Pro nás je priorita, aby se nikdo nezranil v přípravných zápasech. Rád bych, aby 26 hráčů, které jsme nominovali, mohlo odjet na Euro s tím, že chceme vidět téměř všechny v akci,“ dodává trenér národního týmu Hašek.

Trávník jsme připravovali tři týdny. Je to pro nás čest, říká ředitel Schladmingu, kde trénují Češi před Eurem Číst článek

Jako hokejisté

Premiérový start v národním týmu by si tak mohl připsat záložník Lukáš Červ. Víc než po půl roce od kauzy Belmondo znovu obléknou reprezentační dres útočník Jan Kuchta a obránce Vladimír Coufal.

„Chceme navnadit fanoušky, aby tady byla pozitivní atmosféra a aby za námi republika stála. Chceme to udělat podobně jako hokejisti, když jsme se jako národ semkli a všichni šli za jedním úspěchem. O tohle bych poprosil fanoušky, abychom byli pozitivní směrem k fotbalu, a my uděláme vše pro to, abychom jim tu atmosféru a radost vrátili,“ vyzývá Coufal.

Předposlední přípravné utkání českých fotbalistů před mistrovstvím Evropy začne v 17.30. Radiožurnál Sport odvysílá duel proti Maltě v přímém přenosu.