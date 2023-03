Nezvládli jsme to, lituje bezbrankové remízy s Moldavskem trenér fotbalové reprezentace Šilhavý

Fotbalová reprezentace se z Moldavska vrátila zklamaná. Národní tým po výhře nad Polskem v kvalifikaci mistrovství Evropy na půdě outsidera ztratil body, když v Kišiněvě jen remizoval 0:0.

„Nechci říct, že jsme byli nepřipraveni, ale nezvládli jsme to. Nepodali jsme výkon, který jsme očekávali, takže z toho jsem zklamaný,“ sdělil Radiožurnálu Sport trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Před víc než 20 lety v roli asistenta trenéra přihlížel v Moldavsku českému vítězství, tentokrát ale reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý opouštěl Kišiněv skleslý.

Národní tým na hřišti outsidera předvedl hodně rozpačitý výkon a stoprocentní šanci měl vlastně jedinou – krátce před pauzou po centru zleva kapitán Tomáš Souček trefil břevno.

„Zklamání určitě, protože po zápasu s Polskem bylo velké nadšení a skvělý výkon. Chtěli jsme to potvrdit a to se nepovedlo. S respektem takovému týmu je potřeba získat daleko víc šancí a pak z toho vstřelit gól,“ uvědomuje si záložník národního týmu Tomáš Souček.

Čtvrtý nejhorší tým v Evropě

Překvapivou ztrátou na půdě čtvrtého nejhoršího týmu Evropy podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace Češi nevyužili možnost udržet si v čele skupiny vyšší náskok. Aktuálně vedou o bod před Polskem, které zdolalo 1:0 Albánii.

„To bylo takové utkání, že bych se ani nedivil, kdyby nám dali nějakého blbého góla, protože to byl jednoznačně zvláštní zápas. Všichni makali, všichni se snažili a i přesto, že nám to fotbalově jednoznačně nevyšlo, tak do toho všichni šli naplno. Prostě jsme na tu výhru neměli,“ přiznává reprezentační stoper Jakub Brabec.

K dalšímu zápasu kvalifikace o postup na evropský šampionát nastoupí čeští fotbalisté v červnu na Faerských Ostrovech.