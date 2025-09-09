Bylo to prostě hrozné. Přehrávali nás celý zápas, láteřil po remíze se Saúdskou Arábií Šulc
Čeští fotbalisté zakončili zářijovou reprezentační přestávku remízou 1:1 se Saúdskou Arábií. Účastník posledních dvou světových šampionátů tým kouče Haška předčil prakticky ve všech statistikách. Výkon národního týmu v přípravném duelu tak zastínil páteční vítězství v Černé Hoře v boji o mistrovství světa. Češi si za své vystoupení v Hradci Králové dokonce vyslechli od některých fanoušků pískot.
„Je to bohužel smutné, ale asi jsme si to zasloužili,“ přijal kritiku po remíze 1:1 se Saúdskou Arábií obránce Václav Jemelka, který při absenci Tomáše Součka v základní sestavě vedl národní tým jako kapitán.
Poslechněte si, jak hodnotili hráči reprezentace i trenér Ivan Hašek zápasy proti Černé hoře a Saúdské Arábii
Stejná slova volil i debutant v seniorské reprezentaci Michal Beran, který uvadající výkon přisuzoval i vývoji zápasu - Češi od poloviny první půle bránili výsledek až do nastavení.
„Možná to taky bylo, že nám došly síly, protože jsme ten výsledek bránili a na tom není nic divného, když je 90. minuta a vedeme 1:0,“ povídal Beran.
Češi za celé utkání vystřelili jen jednou na bránu soupeře, a to když v 21. minutě proměnil penaltu Tomáš Chorý. Zejména ve druhém poločase pak byli pasivní, míč udrželi na kopačkách jen ze zhruba 30 procent hracího času.
„Že budou mít nějaké držení míče, to bychom asi skousli, ale my jsme prostě odvedli špatný výkon a bylo to málo,“ nevyhýbal se zodpovědnosti zaskakující kapitán Jemelka.
Kritikou výkon národního týmu nešetřil ani záložník Pavel Šulc. „Asi to všichni viděli, nevím, jestli má cenu k tomu něco říkat. Bylo to prostě hrozné. Upřímně, od nás tam nebylo nic, oni nás přehrávali celý zápas. Tak to na mě působilo. Nevím, čím to bylo. Musíme si to vyhodnotit teď v kabině, já nejsem trenér.“
Hašek promíchal sestavu
Kouč Ivan Hašek v utkání se Saúdskou Arábií kompletně vyměnil základní sestavu oproti pátečnímu vítězství v Černé Hoře v boji o mistrovství světa.
„Čekal jsem víc od některých hráčů, jmenovat je nebudu, nechám si to pro sebe. Udělám si rozbor, detailní analýzu zápasu, ale z některých výkonů jsem zklamaný,“ hodnotil kouč Hašek.
Dalším soupeřem národního týmu bude v říjnu Chorvatsko - v souboji o první místo v tabulce, které zajišťuje přímý postup na světový šampionát v příštím roce.
Jak jsou na klíčový souboj kvalifikace Češi připravení po dvou zářijových zápasech?
„Hráčům jsme samozřejmě poděkovali za zápas s Černou horou, kde to poctivě odpracovali. Pro nás čtyři body a docela procitnutí. Teď bysme si nemysleli, že to půjde na 90 procent, musíme hrát na 110 procet, abysme uspěli. To je jediná šance,“ dodal Hašek.
„Odnášíme si hodně poznatků. Jsme rádi, že jsme kvalifikační zápas zvládli, to bylo stěžejní. V tomhle zápase dostali šanci jiní, ukázalo to něco, takže z každého zápasu si můžeme něco odnést, i když se nepovede. Jde se dál, musíme si to vyhodnotit a příští sraz být lepší,“ zhodnotil po Haškovi duely v Černé Hoře a proti Saúdské Arábii obránce Jemelka.