‚Mužstvo bude potřebovat impuls.‘ Jarolím nevyloučil po zápase s Ruskem konec u reprezentace

40 tisíc ruských fanoušků se skvěle bavilo, stadion obíhaly mexické vlny, vždyť domácí vedli o tři góly už po půlhodině. Karlu Jarolímovi bylo v tu chvíli úplně jinak.

Fotbalisté nepovedený vstup do Ligy národů nenapravili, v Rusku schytali debakl 1:5 Číst článek

„Jsou to rány. Samozřejmě je to hodně nepříjemné a bolí to moc. Tohle je kruté,“ říkal po zápase Jarolím. Až tak, že po dvou letech u národního týmu skončí?

„Dozvíte se to určitě v nejbližších hodinách. Teď se k tomu vyjadřovat nebudu. Asi mužstvo bude potřebovat nějaký impuls,“ pravil Karel Jarolím v pondělních 20 hodin a 28 minut českého času a podle informací serveru iSport.cz z úterního rána už koučem národního týmu není.

Ten pod jeho vedením neuspěl v kvalifikaci o mistrovství světa, špatně vstoupil do Ligy národů a připsal si dvě nejhorší porážky v historii samostatné reprezentace. 0:4 s Austrálií a teď 1:5 s Ruskem.

A zatímco během zápasu čeští fotbalisté pro Jarolímovo setrvání příliš neudělali, snažili se o to aspoň po něm. Třeba brankář Tomáš Koubek.

„Není to, že se to lusknutím prstu změní a najednou se budeme rovnat Rusům, nebo Ukrajincům, kteří jsou na tom technicky a rychlostně daleko lépe,“ myslí si Koubek.

A obránce Jakub Brabec dodal, že prohra 1:5 věrně vypovídá o kvalitě české reprezentace.