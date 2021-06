Není to jednoduché být jen na pokoji, říká Pekhart o izolaci na hotelu. Letošní Euro je zkrátka jiné

Čeští fotbalisté ve čtvrtek odpoledne znovu odletí do Glasgow, kde je v pátek čeká druhý zápas na mistrovství Evropy proti Chorvatsku. Po návratu z utkání se Skotskem se národní tým připravoval v domácích podmínkách, kvůli protikoronavirovým opatřením ale hráči musejí dodržovat přísnou karanténu. Praha 11:26 17. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Pekhart | Zdroj: Profimedia

V době evropského šampionátu mají základnu doma v Praze, se svými blízkými se ale vídat nemůžou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak čeští fotbalisté tráví volné chvíle před zápasem proti Chorvatsku

Ve dnech mezi zápasy trénují v Praze na Strahově, někteří to tak domů k rodině mají sotva několik kilometrů. Letošní Euro ale přináší různá omezení a čeští fotbalisté se tak ani ve volnu s blízkými vídat nemůžou.

„Podle protokolu UEFA by ta bublina měla být neprostupná a my jsme se z tohoto důvodu rozhodli dodržovat ta pravidla striktně a v některých případech je i zpřísnit, abychom se vyhnuli jakýmkoliv covidovým problémům,“ vysvětluje režim národního týmu jeho mluvčí Petr Šedivý.

Telefony a videohry

Na předešlých turnajích hráči s rodinami mohli trávit čas a pro řadu z nich byly chvíle s nejbližšími tím nejlepším možným odpočinkem. Osobní kontakt je teď ale vyloučený a fotbalisté jsou tak odkázaní hlavně na své telefony.

„Není to jednoduché, ale je to prostě nastavené, jak to je. Ten mustr turnaje bychom si asi všichni představovali jinak, ale musíme to zvládnout. Jsme tu kvůli fotbalu, takže řešíme jen fotbal a dobré výsledky pro reprezentaci,“ říká smířlivě reprezentační stoper Ondřej Čelůstka.

Zatímco na minulých šampionátech si hráči krátili volno procházkami nebo golfem, na letošním Euru musejí zůstávat v izolaci na hotelu.

„Spousta kluků má playstation, kluci hrajou Člověče nezlob se. Musíme si to nějak krátit, protože to není jednoduché být jen na pokoji.“ Přiznává útočník Tomáš Pekhart, který se s národním týmem připravuje na další zápas ve skupině evropského šampionátu.

Ten čeká české fotbalisty v pátek, kdy na stadionu v Glasgow nastoupí proti Chorvatsku. Utkání začne v 18 hodin a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat ONLINE a nebo si naladit stanici Radiožurnál Sport.