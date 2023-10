‚Pořád to máme ve svých rukou.‘ Nepostoupit na Euro by mělo pro český fotbal fatální dopad i na projekty

Fotbalisté jsou po porážce v Albánii v těžké pozici, a reálně hrozí, že budou poprvé v samostatné české éře chybět na evropském šampionátu. Variant, jak ještě situaci zachránit je několik. Například neprohrát v listopadovém utkání v Polsku, nebo pak v případně nezdaru spoléhat na baráž. Ze všeho nejdřív ale potřebují uspět v Plzni v nedělním duelu s Faerskými ostrovy. Praha 13:35 14. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý udílí pokyny fotbalistům | Zdroj: Profimedia

V tak složité situaci, jako je teď, národní tým v evropské kvalifikaci dlouho nebyl. Mnozí fotbaloví fanoušci i někteří experti volají po změnách na trenérských či vedoucích pozicích, reálně hrozí, že bude česká reprezentace poprvé chybět na mistrovství Evropy.

„Kritiku do určité fáze bereme a přijmout ji musíme, ale hned se trefovat do trenérského štábu a zpochybňovat vývoj, to nevím, jestli bylo patřičné,“ prohlásil Jakub Brabec. Stoperovi národního týmu tehdy přišla veřejná kritika přehnaná po měsíc staré domácí remíze s Albánií.

Těžko říct, jak by na stejnou otázku reagoval tentokrát, protože se po porážce se stejným soupeřem v Tiraně pozice fotbalové reprezentace i trenéra Jaroslava Šilhavého nezlepšila, naopak. Vždyť i samotný kouč poprvé významněji přiznal, že to má hodně nahnuté.

„Samozřejmě se to bude řešit, to je jasné. Mojí povinností je připravit tým na neděli, s čím přijde vedení, to nevím,“ řekl.

Výkonný výbor fotbalové asociace chce otázku trenéra národního týmu vyřešit až po utkání s Faerskými ostrovy. A není vůbec jasné, jak se nakonec rozhodne.

Už teď je ale zřejmé, že se bude hodně mluvit i o penězích, o tom, co si svazová pokladna může dovolit.

„Pochopitelně musíme rozpočtově pracovat ve variantách, bez postupu a s postupem, tak jak je to ve fotbalových klubech běžné. Na druhou stranu je to velmi podstatné, protože částky, které se dělily při posledním Euru, jsou jasné a pochopitelně že by to fotbalové asociaci výrazně pomohlo.“

Miliony za postup

Nepostoupit na evropský šampionát by mohlo mít fatální dopady na některé projekty. A přestože předseda FAČR Petr Fousek už před utkáním v Albánii prohlašoval, že jako manažer musí pracovat s oběma variantami, je jasné, jak zásadní rozdíl by to byl.

Čeští fotbalisté zápas v Tiraně nezvládli. Albánii podlehli 0:3 a zkomplikovali si postup na Euro Číst článek

„My budeme v UEFA schvalovat prize money pro mistrovství Evropy 2024 až v období listopad prosinec, nicméně čísla trhu ukazují, že Němci si vedou velmi dobře a příprava Eura bude zajímavá,“ uznává Fousek.

UEFA ještě nezveřejnila, kolik peněz bude za postup tentokrát, dá se ale vycházet z minulého šampionátu, kde Česká fotbalová asociace získala za postup a pak následné výsledky na finálovém turnaji zhruba 400 milionů korun. Z toho přibližně dvě třetiny za samotnou účast.

Navíc šampionát bude v Německu, což slibuje další společenské a fanouškovské bonusy a cíl je to stále velmi atraktivní i pro hráče.

„Pořád si myslím, že máme na to, abychom to zvládli a dostali se tam,“ říkal po nepovedeném duelu v Tiraně David Jurásek. Podobně to hodnotí kapitán Tomáš Souček: „Pořád to máme v našich rukou.“

Zatěžkaní průšvihem v Albánii teď potřebují fotbalisté zvládnout duel s Faerskými ostrovy v Plzni, kde se národnímu týmu v minulosti obecně hodně dařilo.

A pak v dalším reprezentačním termínu v listopadu neprohrát v těžkém zápase v Polsku, které se po trenérské změně a českém zaváhání vrátilo do hry o postup a ve vzájemném duelu může mít obrovskou výhodu domácího prostředí.