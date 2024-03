Splněný dětský sen, těšila Vlčka premiéra v národním týmu. Trenér Hašek mladíky chválil

Čeští fotbalisté zvládli úspěšně i druhý březnový zápas v přípravě na evropský šampionát. Na Letné otočili utkání s Arménií a stejně jako v Norsku zvítězili 2:1. Debut v reprezentačním áčku si připsalo hned pět nováčků - včetně slávisty Tomáše Vlčka. Praha 8:01 27. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vlček v souboji s arménským soupeřem | Zdroj: Profimedia

Fotbalová reprezentace pod novým trenérem Haškem zatím vítězí. Po utkání v Norsku zvládla po gólech Krejčího s Chorým i domácí souboj s Arménií.

Poslechněte si, co říkal po své premiéře v reprezentaci fotbalista Tomáš Vlček

„Splněný dětský sen. Užil jsem si každou minutu, co jsem na hřišti byl a snažil se ze sebe odevzdat všechno, abych udělal dobrý dojem. Jsem šťastný, že jsem mohl nastoupit za repre a hrozně si toho vážím,“ přiznal spokojený Tomáš Vlček.

Ten odehrál celý duel ve středu obrany s Ladislavem Krejčím a Robinem Hranáčem, který v národním A- týmu taky debutoval. Plzeňského stopera Vlček dobře zná hlavně z minulé sezony, kdy spolu v nejvyšší soutěži zachraňovali Pardubic

„Je to příběh na knížku a hrozně si toho vážím, že jsme si tu cestu prošli spolu i první start za reprezentaci. Je to výhoda, protože jsme spolu odehráli spoustu zápasů, jsme velmi dobrý kamarádi a dost jsme si pomáhali,“ těšilo Vlčka.

„Jsem rád, že si zahráli poprvé za nároďák. Řeknete si, že jsou mladí, ale oni už mají věk na to, aby hráli. Jsem rád, že obstáli a jsou to hráči budoucnosti pro český nároďák,“ navázal na Vlčka reprezentační trenér Ivan Hašek, který dal ve dvou březnových zápasech šanci skoro všem fotbalistům z nominace.

Jedinou výjimkou je brankář Vítězslav Jaroš – Gólmana Štýrského Hradce v úterý nepustil na trávník vyrovnaný stav.

„Neudělali jsme to, protože ta situace k tomu nebyla dobrá a nemohli to udělat. Plánovali jsme to v případě, že bychom měli náskok a že by to bylo rozhodnuté. Nebylo, to utkání se hrálo do poslední vteřiny, bylo naprosto vyrovnané, tak jako většina zápasů Arménie,“ připomíná kouč národního týmu Ivan Hašek, kterého teď bude čekat tvorba nominace na letní mistrovství Evropy.

Na něm se Češi ve skupině kromě Portugalska a Turecka utkají i s Gruzií – ta ve finále play-off o Euro zdolala Řecko po penaltách.