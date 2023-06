Fotbalisty čeká na Faerských ostrovech umělý trávník. ‚Pomůže, když se pokropí,‘ hodnotí Sadílek

„Pořád si myslím, že to není žádný velký problém. Určitě tomu pomůže, když se to trochu pokropí, včera jsme tu umělku měli pokropenou,“ říká o zápasu na umělém trávníku reprezentační záložník Lukáš Sadílek, který posléze dodal i to, že si nemyslí, že by umělý trávník měl velkou měrou zápas ovlivnit.

Na jednu stranu má rozhodně pravdu, pro oba týmy je to stejné, jenže na druhou stranu, někteří jsou na syntetický povrch zvyklí. Přece jen míč má jiný odskok, jinak se chová při přihrávce po zemi a v neposlední řadě zapřít se na umělé trávě je mnohem složitější než na přírodní.

„Je na tom úplně jiný pohyb, pár hráčů už po včerejším tréninku bylo trochu rozbitých, protože je to nezvyk. Někteří několik let na umělé trávě vůbec nebyli, takže trochu bolely záda a je potřeba si na to zvyknout,“ dodává pro Radiožurnál Sport Sadílek.

Důležitý faktor, který určuje, jak kdo přistupuje k umělé trávě, je také věk. Syntetický povrch je mnohem tvrdší než ten přírodní, a tak dopad na něj mnohem víc zatěžuje například kotník nebo kolenní kloub.

V tomhle případě má podle svých slov výhodu útočník Jan Matoušek: „Jsem na to zvyklý z Liberce, protože tam se tři čtvrtě sezony vždycky na umělce trénuje a i na Bohemce jsme na ní byl často. Jelikož ještě nejsem tak starý, tak to moje kolena snesou.“

V Nizozemsku běžná věc

V českém prostředí se umělé trávníky využívají hojně, hlavně během přípravných období v menších klubech. Velkou výhodu ale mají dva hráči působící v Nizozemsku Václav Černý a jeho spoluhráč z Twente Michal Sadílek.

Na umělé trávě se tam totiž hraje i nejvyšší soutěž. „Tuhle sezonu tam byli tři nebo čtyři. Měsíc zpátky jsme hráli venkovní zápas na umělce, takže pro nás kluky z Holandska není takový problém se na to etablovat,“ doplnil Michal Sadílek.

Národní tým se na Faerské ostrovy přesouvá ve čtvrtek. Utkání kvalifikace mistrovství Evropy pak sehrají čeští fotbalisté v sobotu proti domácímu týmu.