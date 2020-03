‚Hra byla strašně rozkouskovaná.‘ Derby se neslo ve znamení tvrdých zákroků a osobních soubojů

Derby mezi Slavii a Spartou je pokaždé plné emocí a často více bojovné než fotbalově nádherné. Slavia sice zachránila gólem v nastaveném čase bod za remízu 1:1 a soutěž dál vede, ale po zimní přestávce se její náskok na druhou Plzeň tenčí. Sparta pak v tabulce aktuálně klesla na osmé místo. Praha 11:38 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Strkanice před rohovým kopem v derby mezi Slavií a Spartou | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Fotbalově asi zklamání, celkově z úrovně zápasu. Hra byla strašně rozkouskovaná,“ hodnotil úroveň derby slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Druhé derby pražských „S“ v sezoně přineslo bojovnou remízu 1:1. Více v příspěvku Mirka Vasiće

Na hřišti to byl velkou část zápasu boj a hlavně do poločasu bylo i pár ostřejších zákroků. Část z nich na slávistického záložníka Petra Ševčíka.

„Nikdo nechce vypustit žádný souboj, ale nemyslím si, že by to byly nějaké zákeřné fauly třeba na červenou kartu,“ uvedl pro Radiožurnál Ševčík a souhlasil s ním i sparťanský trenér Václav Kotal: „Spoustu faulů bylo po uklouznutí nebo byly způsobené neobratností hráčů. Nemyslím si, že by tam byl vyloženě úmysl někoho zranit.“

Jeden z nejdiskutovanějších zákroků ale nebyl nijak tvrdý. Po přetahované s Benjaminem Tettehem se slávistický stoper Ladislav Takács srazil s vlastním gólmanem Ondřejem Kolářem a sparťanský útočník měl před sebou náhle jen prázdnou branku. Rozhodčí Pavel Franěk nejprve gól uznal, po konzultaci s videorozhodčím a prohlédnutí záznamu ho ale kvůli faulu odvolal.

„Věřil jsem, že gól odvolají. Šli jsme tělo na tělo a on mi dal ruku na záda,“ popsal Takács. To kapitán Sparty Bořek Dočkal si v první chvíli myslel něco jiného.

„Na hřišti jsem to vnímal tak, že není důvod neuznat gól. Teď jsem viděl záznam, kde nějaké drobné přistrčení rukama bylo. Asi nemůžeme říct, že by to byl pro nás nějaký zářez,“ dodal Dočkal. A i proto bojovné derby mezi Slavii a Spartou skončilo remízou 1:1.